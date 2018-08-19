Преображение Господне: все, что надо знать о Яблочном спасе – от примет до поздравлений

Что надо знать о Яблочном спасе. / 1zoom.ru

19 августа отмечается великий праздник – Преображение Господне или, как его называют в народе, Яблочный спас-2018.

Яблочный спас: приметы

По народным приметам, с Яблочного спаса наступает осень, а ночи после 19 августа становятся на порядок холоднее.

В этот день было принято выходить посмотреть на закат, провожая солнце словами: "В Яблочный спас – ушло лето от нас". Подробнее читайте в нашем материале Когда и как праздновать Яблочный спас-2018.

Яблочный спас: что нести в церковь

На Яблочный спас-2018 святят не только яблоки, как можно заключить из названия, но и другие круглые фрукты и даже овощи: виноград, груши, помидоры и т.п., а также морковь. Кроме того, некоторые святят мед и пучок колосьев пшеницы и ржи – прославляя тем самым разнообразное богатство природы.

Яблочный спас: чего нельзя делать

На Яблочный спас нельзя убивать насекомых. Их даже не прогоняют, так как считается, что если в этот день муха дважды села на руку, то затем человеку будет везти целый год.

Подробнее читайте в нашем материале Преображение Господне-2018 и Яблочный спас: что нельзя делать по традиции.

Небольшое уточнение о работе в праздник Преображения Господня: под исключение подпадает готовка праздничных блюд. О том, что пекут на Яблочный спас, читайте в нашем материале Когда и как праздновать Яблочный спас-2018.

О Празднике Преображения

О празднике рассказал настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел:

"Святая Церковь призывает нас к перемене нашей с вами жизни. Потому и свидетельствует сегодняшний праздник о том, что если человек не преобразится в лучшую сторону, если не уйдет со стези греха, проклятий и смерти, если он не вкусит Христа, пришедшего в плоти при осуществлении божественной литургии – он не сможет быть наследником Царства Небесного, – пояснил митрополит Павел. –

И мы с вами сегодня призваны, чтобы изменить свою жизнь, чтобы стать лучше.

Потому что Христос Спаситель мира нас тому и призывает нас к этому великому событию".

Поздравления с Яблочным спасом-2018

С Яблочным Спасом я вас поздравляю,

Счастья, здоровья, всех благ вам желаю.

Благоуханья цветущего сада,

Яблок в меду, чтобы век ваш был сладок.

Мира, достатка, любви, вдохновенья,

Везенья во всем и друзей уваженья.

***

С Яблочным Спасом! Будьте здоровы!

Красками лета сияют плоды.

Вас с урожаем яблочным новым!

Ясного неба вам, чистой воды!

Сердцем молитва прочитана Богу,

Яблочный пышет на блюде пирог,

Счастья желаю вам, радости много,

Только удачных и добрых дорог!

Привітання з Яблучним спасом

Яблучний Спас скоріше зустрічай,

Яблуком смачним друзів пригощай.

І щедрість твоя до тебе ж повернеться,

І злість, і горе тебе не торкнеться.

***

З Яблучним Спасом вітаю і бажаю світлого і праведного шляху. Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, нехай буде лад у сім’ї, хай Бог відведе всі недуги і хвороби, нехай радість і веселощі приходять у ваш дім.

***

Вітаємо всіх християн з одним із найважливіших днів у році. Сьогодні один з Спасів – Яблучний, відомий так само як Преображення Господнє. Нехай же цей день, який знаменує собою радісну подія буде радісним для кожного з нас і тільки зміцнить нас у своїй вірі.

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