Преображение Господне-2018 и Яблочный спас: что нельзя делать по традиции

Что нельзя делать на Яблочный спас. / 1zoom.ru

Народное торжество Яблочный спас–2018 отмечается в день религиозного праздника Преображения Господня – 19 августа. В 2018 году это воскресенье.

Яблочный спас: что нести в церковь

На Яблочный спас-2018 святят не только яблоки, как можно заключить из названия, но и другие круглые фрукты и даже овощи: виноград, груши, помидоры и т.п., а также морковь. Кроме того, некоторые святят мед и пучок колосьев пшеницы и ржи – прославляя тем самым разнообразное богатство природы.

Яблочный спас: чего нельзя делать

Читайте такжеУспенский пост-2018: что нельзя делать в эти дни – от питания до свадьбыНа Яблочный спас нельзя убивать насекомых. Их даже не прогоняют, так как считается, что если в этот день муха дважды села на руку, то затем человеку будет везти целый год.

Также считалось, что до освящения на Яблочный спас нельзя было есть яблоки. Особенно это касалось родителей, у которых умерли дети: есть поверье, что если отец с матерью не ели яблок до Спаса, то их ребенок отведает яблок в Раю; а если же не сдерживались – то яблочек малышу не достанется.

При этом нельзя было есть яблоки самому: сначала угощали освященными плодами нуждающихся и детей, а уж только потом пробовали сами.

Остальные запреты связаны с религиозными запретами на праздник Преображения Господня.

Преображение Господне. Икона. Феофан Грек. / Правмир

Преображение Господне: что нельзя делать

Дурной приметой в праздник Преображения Господня считалось находится в дурном настроении, а тем более – портить его другим людям. День стоило проводить в тихой радости, вспоминая и говоря только хорошее и позитивное.

В этот праздник нельзя:

работать "ради корысти", в том числе и по дому, например, шить ("Кто на Спаса шьет – до конца дней слезы льет"), стирать, убирать – подробнее читайте в нашем материале Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать;

громко разговаривать и шумно веселиться;

ссориться и ругаться;

желать кому-либо зла – все дурное, что желается другому человеку, вернется к тому, что нажелал;

так как начинается Успенский пост, то вступают в силу запреты в еде – подробнее читайте в нашем материале Успенский пост-2018: что нельзя делать в эти дни – от питания до свадьбы.

Небольшое уточнение о работе в праздник Преображения Господня: под исключение подпадает готовка праздничных блюд. О том, что пекут на Яблочный спас, читайте в нашем материале Когда и как праздновать Яблочный спас-2018. Кроме того, дозволялись работы в саду: всей семьей собирали урожай. По народной традиции, урожай, оставшийся после Яблочного спаса, уже не приносит пользы здоровью.

Что касается поста, то 19 августа – это единственный день, когда дозволяется рыба и морепродукты, а также немного вина.