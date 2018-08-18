Поздравления с Яблочным спасом-2018 на словах и в анимированных открытках

19 августа православные отмечают Преображение Господне, который в народе чаще называют Яблочным спасом или Спасом на горе. У праздника есть один день предпразднства (это 18 августа) и еще 7 дней попразднства (то есть с 20 по 26 августа).

Мы уже писали, как праздновать Яблочный спас-2018: что пекут, приметы и т.п.

Также мы писали о Преображении Господнем-2018: что это значит, почему его называют Яблочным спасом и что святят.

Кроме того, мы узнали, чего нельзя делать на Яблочный спас и Преображение Господне.

В сегодняшнем материале – идеи поздравлений с праздником на русском и украинском языке на словах и в картинках.

Яблочный спас: поздравления в стихах

Наш Господь преобразился.

В вере каждый укрепился.

Ароматом вкусных яблок

Каждый вдоволь насладился.

Станет спас нас восхищать,

Славной жизни всем желать.

И волшебно-нежным вкусом

Каждого здесь угощать.

С яблочком медовым

Будем все здоровы!

***

С Яблочным Спасом! Будьте здоровы!

Красками лета сияют плоды.

Вас с урожаем яблочным новым!

Ясного неба вам, чистой воды!

Сердцем молитва прочитана Богу,

Яблочный пышет на блюде пирог,

Счастья желаю вам, радости много,

Только удачных и добрых дорог!

***

Яблочный Спас — это много веселья

И озорное для всех настроенье.

Я поздравляю! Пусть будет у вас

Все хорошо в этот Яблочный Спас.

Яблоки, груши с утра соберите,

В церковь с корзиною фруктов придите.

И испеките, конечно, блинов!

Пусть у вас будут здоровье, любовь!

Яблочный спас: поздравления в смс

2 смс - 127 символов:

Преображение, Яблочный Спас.

С праздником, все православные, вас.

Яблоки есть наступила пора.

Чистых вам помыслов, мира, добра.

***

4 смс - 223 символ:

С Яблочным Спасом поздравляю и желаю светлого и праведного пути. Пусть жизнь будет сладкой и сочной, как спелое яблочко, пусть будет лад в семье, пусть Бог отведет все недуги и хвори, пусть радость и веселье приходят в дом.

***

3 смс - 184 символа:

В Божий день и в этот час,

В этот Яблочный Спас

Мира, счастья и добра,

Будет жизнь пускай щедра,

Будет дома лишь уют,

А ненастья обойдут,

Будет пусть всего в запас,

Охраняет ангел Вас!

***

2 смс - 121 символ:

С Яблочным Спасом, с палитрою красок

С той, что в природе, душе,

С верою в чудо, которое будет,

Радостью вспыхнет в тебе!

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3 смс - 172 символа:

Пусть как спелое яблочко в ваши руки упадет счастье и удача. Поддержки вам от близких, успехов на работе и теплых отношений с любимым человеком! Желаю много сил и здоровья!

Яблочный спас поздравления в прозе

Поздравляю с Яблочным Спасом и всем сердцем желаю медового вкуса счастья у жизни, сочных и вкусных яблок в корзинке, освобождения души от всего грустного и недоброго. Пусть этот день наполнит тебя силами и здоровьем, пусть Господь пошлет тебе всех благ и самых чистых надежд.

***

На щеках от улыбок ямочки, все сегодня кушают яблочки. Поздравляю с яблочным спасом, пускай Господь хранит вас за пазухой. Пускай в жизни все, получается, пускай бед и болезней у вас не случается. Достаток пускай полноводной рекой, а успех пускай за вами горой. Чтобы песни звучали только радостные, а мысли были только благостные.

***

Поздравляю с Яблочным Спасом и от души желаю, чтобы жизнь твоя была яркой, вкусной, сочной, ароматной, как спелое яблочко, чтобы Господь всегда оберегал тебя от всего недоброго и нехорошего, чтобы у тебя всегда находилось время для благородного поступка, славного дела и доброго счастья.

***

Поздравляем всех православных христиан с одним из важных дней в году. Сегодня один из Спасов — Яблочный, известный так же как Преображение Господне. Пусть же этот день, знаменующий собой радостное событие, будет радостным для каждого из нас и только укрепит нас в нашей вере.

Яблучний спас: привітання в смс

Такий чудовий, світлий день сьогодні,

Горять свічки біля іконостасу,

Свято Преображення Господня,

І смачне свято Яблучного Спаса!

***

з Яблучним Спасом вітати Вас хочу,

Хай сонця промінчик в оселю ввійде!

Хай родяться яблука кожного літа,

А лихо й біда Вашу хату мине!

***

Вже стиглі яблука у нашому садку,

До нас прийшов жаданий другий Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб надало воно нам сили жити.

***

Другий Спас – серпневе свято,

Час збирати врожаї,

Янтарем згасає літо…

Теплих зим бажаю всім!