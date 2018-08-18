Поздравления с Яблочным спасом-2018 на словах и в анимированных открытках

"Главред" собрал идеи поздравлений с праздником на русском и украинском языке.
19 августа православные отмечают Преображение Господне, который в народе чаще называют Яблочным спасом или Спасом на горе. У праздника есть один день предпразднства (это 18 августа) и еще 7 дней попразднства (то есть с 20 по 26 августа).
Мы уже писали, как праздновать Яблочный спас-2018: что пекут, приметы и т.п.
Также мы писали о Преображении Господнем-2018: что это значит, почему его называют Яблочным спасом и что святят.
Кроме того, мы узнали, чего нельзя делать на Яблочный спас и Преображение Господне.
В сегодняшнем материале – идеи поздравлений с праздником на русском и украинском языке на словах и в картинках.
Яблочный спас: поздравления в стихах
Наш Господь преобразился.
В вере каждый укрепился.
Ароматом вкусных яблок
Каждый вдоволь насладился.
Станет спас нас восхищать,
Славной жизни всем желать.
И волшебно-нежным вкусом
Каждого здесь угощать.
С яблочком медовым
Будем все здоровы!
***
С Яблочным Спасом! Будьте здоровы!
Красками лета сияют плоды.
Вас с урожаем яблочным новым!
Ясного неба вам, чистой воды!
Сердцем молитва прочитана Богу,
Яблочный пышет на блюде пирог,
Счастья желаю вам, радости много,
Только удачных и добрых дорог!
***
Яблочный Спас — это много веселья
И озорное для всех настроенье.
Я поздравляю! Пусть будет у вас
Все хорошо в этот Яблочный Спас.
Яблоки, груши с утра соберите,
В церковь с корзиною фруктов придите.
И испеките, конечно, блинов!
Пусть у вас будут здоровье, любовь!
Яблочный спас: поздравления в смс
2 смс - 127 символов:
Преображение, Яблочный Спас.
С праздником, все православные, вас.
Яблоки есть наступила пора.
Чистых вам помыслов, мира, добра.
***
4 смс - 223 символ:
С Яблочным Спасом поздравляю и желаю светлого и праведного пути. Пусть жизнь будет сладкой и сочной, как спелое яблочко, пусть будет лад в семье, пусть Бог отведет все недуги и хвори, пусть радость и веселье приходят в дом.
***
3 смс - 184 символа:
В Божий день и в этот час,
В этот Яблочный Спас
Мира, счастья и добра,
Будет жизнь пускай щедра,
Будет дома лишь уют,
А ненастья обойдут,
Будет пусть всего в запас,
Охраняет ангел Вас!
***
2 смс - 121 символ:
С Яблочным Спасом, с палитрою красок
С той, что в природе, душе,
С верою в чудо, которое будет,
Радостью вспыхнет в тебе!
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3 смс - 172 символа:
Пусть как спелое яблочко в ваши руки упадет счастье и удача. Поддержки вам от близких, успехов на работе и теплых отношений с любимым человеком! Желаю много сил и здоровья!
Яблочный спас поздравления в прозе
Поздравляю с Яблочным Спасом и всем сердцем желаю медового вкуса счастья у жизни, сочных и вкусных яблок в корзинке, освобождения души от всего грустного и недоброго. Пусть этот день наполнит тебя силами и здоровьем, пусть Господь пошлет тебе всех благ и самых чистых надежд.
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На щеках от улыбок ямочки, все сегодня кушают яблочки. Поздравляю с яблочным спасом, пускай Господь хранит вас за пазухой. Пускай в жизни все, получается, пускай бед и болезней у вас не случается. Достаток пускай полноводной рекой, а успех пускай за вами горой. Чтобы песни звучали только радостные, а мысли были только благостные.
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Поздравляю с Яблочным Спасом и от души желаю, чтобы жизнь твоя была яркой, вкусной, сочной, ароматной, как спелое яблочко, чтобы Господь всегда оберегал тебя от всего недоброго и нехорошего, чтобы у тебя всегда находилось время для благородного поступка, славного дела и доброго счастья.
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Поздравляем всех православных христиан с одним из важных дней в году. Сегодня один из Спасов — Яблочный, известный так же как Преображение Господне. Пусть же этот день, знаменующий собой радостное событие, будет радостным для каждого из нас и только укрепит нас в нашей вере.
Яблучний спас: привітання в смс
Такий чудовий, світлий день сьогодні,
Горять свічки біля іконостасу,
Свято Преображення Господня,
І смачне свято Яблучного Спаса!
***
з Яблучним Спасом вітати Вас хочу,
Хай сонця промінчик в оселю ввійде!
Хай родяться яблука кожного літа,
А лихо й біда Вашу хату мине!
***
Вже стиглі яблука у нашому садку,
До нас прийшов жаданий другий Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.
І кожне стигле яблуко з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб надало воно нам сили жити.
***
Другий Спас – серпневе свято,
Час збирати врожаї,
Янтарем згасає літо…
Теплих зим бажаю всім!