Преображение Господне-2018: что это значит, почему его называют Яблочным спасом и что святят

Что святят на Яблочный спас / 1zoom.ru

19 августа православные отмечают Преображение Господне, который в народе чаще называют Яблочным спасом или Спасом на горе.

Преображение Господне: что это значит

Евангелие рассказывает, что Иисус полностью преобразился во время молитвы на горе Фавор: его ученики стали свидетелями, как лицо Христа просияло, одежды стали ослепительно белыми и даже камни вокруг сменили цвет на белый.

Отсюда и название – Спас на горе.

Что касается Яблочного спаса, то тут причина проще.

«Медовыми, яблочными и ореховыми эти дни (Спасы – ред.) называются потому, что в эти праздники существовала традиция освящать первый мед, первые яблоки и первые орехи.

Просто у наших предков сельскохозяйственный календарь был привязан не к числам и месяцам, а к церковным праздникам.

Но сегодня нет никакой потребности привязывать Христа Спасителя к меду, яблокам или орехам. Да и климат уже достаточно сильно изменился», – пояснил ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, православный священник, общественный деятель, философ, богослов, блогер, протоиерей Георгий Коваленко.

Яблочный спас: что нести в церковь

На Яблочный спас после праздничного богослужения освящаются фрукты. Эта традиция пришла из Ветхого Завета, когда в храм для благословения люди несли виноград и злаки в знак благодарности Богу.

Читайте такжеУспенский пост-2018: что нельзя делать в эти дни – от питания до свадьбыВ наших широтах с виноградом дело обстоит не очень хорошо, растет он далеко не везде да и плохо, так что виноград простой люд заменил яблоками (те как раз поспевают к этому времени). Олицетворяют они, по идее, достаток и благополучие.

Впрочем, на Яблочный спас-2018 святят не только яблоки и виноград, но и другие фрукты и даже овощи: груши, помидоры и т.п., а также морковь. Кроме того, некоторые святят мед и пучок колосьев пшеницы и ржи – прославляя тем самым разнообразное богатство природы.

Подробнее читайте в нашем материале Когда и как праздновать Яблочный спас-2018.