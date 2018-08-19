Поздравления с Яблочным спасом-2018: короткие смс и анимированные картинки GIF

"Главред" собрал идеи поздравлений со Спасом 19 августа и Преображением Господнем на русском и украинском языке.
19 августа отмечается великий православный праздник – Преображение Господне, который еще называют Яблочным спасом или Спасом на горе.
Мы уже писали, как праздновать Яблочный спас-2018: что пекут, приметы и т.п.
Также мы писали о Преображении Господнем-2018: что это значит, почему его называют Яблочным спасом и что святят.
Кроме того, мы узнали, чего нельзя делать на Яблочный спас и Преображение Господне.
В сегодняшнем материале – идеи поздравлений с праздником на русском и украинском языке на словах и в анимированных картинках.
Яблочный спас: смс-поздравления короткие
3 смс - 172 символа:
Пусть как спелое яблочко в ваши руки упадет счастье и удача. Поддержки вам от близких, успехов на работе и теплых отношений с любимым человеком! Желаю много сил и здоровья!
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2 смс – 107 символов:
В Преображение желаю
Подруге счастья всей душой,
Чтоб ты жила, забот не зная,
Чтоб был Господь всегда с тобой!
***
3 смс - 134 символа:
С Яблочным Спасом!
Надежды, любви,
Радости, счастья
И Бог вас храни.
Пусть каждый день
Вам успех принесет.
Все нехорошее
Вмиг унесет.
***
3 смс - 140 символов:
Праздник урожая радостно грядет.
И с жары на холод нас переведет.
Пусть у всех в округе яблок огород.
Чудо что б у каждого пусть произойдет.
***
3 смс - 197 символов:
Преображение Господне
Каждую душу наполнит теплом.
И над церковными куполами
Ангел пролетит, махая крылом.
Все люди добрее станут
И очистится душа,
И с благодарностью посмотрят
В голубые небеса!
***
3 смс - 139 символов:
Оставь свои мысли, верь в то мгновение,
Когда станешь лучше, чище, добрей.
Сегодня Господне Преображенье,
Сегодня душа твоя станет светлей!
***
2 смс – 128 символов:
Райской жизни, чудесной и сладкой,
Пусть печаль вас покинет украдкой,
Чтоб всегда только радости глас
Озарял, словно яблочный Спас!
***
4 смс – 238 символов:
День Преображения Господня
В душу пусть торжественно войдёт.
Пусть же этот праздник на сегодня
Веру в чудеса тебе вернет.
Счастья и здоровья я желаю,
Жить, как сам Господь нам повелел.
Сердце чтоб ничто не волновало,
Ангел за спиной твоей летел.
Яблучний спас: привітання-смс
Сьогодні християни святкують Преображення Господнє. Його ще називають Яблучним Спасом, у цей день прийнято святити яблука. Нехай у цей день Ви відчуєте всеперемагаючий голос Господа нашого та відчуєте на собі його милосердя.
***
Урожай приносить сад:
Яблука і виноград.
Освячують їх кропленье
В чудовий день Преображення.
Все, ніби в день народження:
Стіл накритий, фрукти, мед!
В цей день преображення
Немов новим став народ!
***
Раннє зарево,
День про запас.
Небо безкрає.
Яблучний Спас!
***
Врятував Яблучний - Преображення Господнє,
Велич Божественне явлено сьогодні.
Нехай світла радість буде в кожному серці,
Освячений урожай, і благодаті дверцята
Відкриється для всякого, хто шукає.
Та не залишить вас Всевишній!
Еще больше поздравлений в нашем материале Поздравления с Яблочным спасом-2018 на словах и в анимированных открытках.