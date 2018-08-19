Поздравления с Яблочным спасом-2018: короткие смс и анимированные картинки GIF

Яблочный спас – поздравления в открытках / Фото из открытых источников

19 августа отмечается великий православный праздник – Преображение Господне, который еще называют Яблочным спасом или Спасом на горе.

Мы уже писали, как праздновать Яблочный спас-2018: что пекут, приметы и т.п.

Также мы писали о Преображении Господнем-2018: что это значит, почему его называют Яблочным спасом и что святят.

Кроме того, мы узнали, чего нельзя делать на Яблочный спас и Преображение Господне.

В сегодняшнем материале – идеи поздравлений с праздником на русском и украинском языке на словах и в анимированных картинках.

Яблочный спас: смс-поздравления короткие

3 смс - 172 символа:

Пусть как спелое яблочко в ваши руки упадет счастье и удача. Поддержки вам от близких, успехов на работе и теплых отношений с любимым человеком! Желаю много сил и здоровья!

***

2 смс – 107 символов:

В Преображение желаю

Подруге счастья всей душой,

Чтоб ты жила, забот не зная,

Чтоб был Господь всегда с тобой!

***

3 смс - 134 символа:

С Яблочным Спасом!

Надежды, любви,

Радости, счастья

И Бог вас храни.

Пусть каждый день

Вам успех принесет.

Все нехорошее

Вмиг унесет.

***

3 смс - 140 символов:

Праздник урожая радостно грядет.

И с жары на холод нас переведет.

Пусть у всех в округе яблок огород.

Чудо что б у каждого пусть произойдет.

***

3 смс - 197 символов:

Преображение Господне

Каждую душу наполнит теплом.

И над церковными куполами

Ангел пролетит, махая крылом.

Все люди добрее станут

И очистится душа,

И с благодарностью посмотрят

В голубые небеса!

***

3 смс - 139 символов:

Оставь свои мысли, верь в то мгновение,

Когда станешь лучше, чище, добрей.

Сегодня Господне Преображенье,

Сегодня душа твоя станет светлей!

***

2 смс – 128 символов:

Райской жизни, чудесной и сладкой,

Пусть печаль вас покинет украдкой,

Чтоб всегда только радости глас

Озарял, словно яблочный Спас!

***

4 смс – 238 символов:

День Преображения Господня

В душу пусть торжественно войдёт.

Пусть же этот праздник на сегодня

Веру в чудеса тебе вернет.

Счастья и здоровья я желаю,

Жить, как сам Господь нам повелел.

Сердце чтоб ничто не волновало,

Ангел за спиной твоей летел.

Яблучний спас: привітання-смс

Сьогодні християни святкують Преображення Господнє. Його ще називають Яблучним Спасом, у цей день прийнято святити яблука. Нехай у цей день Ви відчуєте всеперемагаючий голос Господа нашого та відчуєте на собі його милосердя.

***

Урожай приносить сад:

Яблука і виноград.

Освячують їх кропленье

В чудовий день Преображення.

Все, ніби в день народження:

Стіл накритий, фрукти, мед!

В цей день преображення

Немов новим став народ!

***

Раннє зарево,

День про запас.

Небо безкрає.

Яблучний Спас!

***

Врятував Яблучний - Преображення Господнє,

Велич Божественне явлено сьогодні.

Нехай світла радість буде в кожному серці,

Освячений урожай, і благодаті дверцята

Відкриється для всякого, хто шукає.

Та не залишить вас Всевишній!

Еще больше поздравлений в нашем материале Поздравления с Яблочным спасом-2018 на словах и в анимированных открытках.