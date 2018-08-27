Успение Пресвятой Богородицы-2018: поздравления в прозе, стихах и анимированных картинках

27 августа 2018, 18:15

"Главред" собрал идеи, как поздравить с Успением Пресвятой Богородицы на словах и в открытках.

  • Успение Пресвятой Богородицы – поздравления Фото из открытых источников
  • Успение Пресвятой Богородицы – поздравления Фото из открытых источников
  • Успение Пресвятой Богородицы – поздравления Фото из открытых источников
  • Успение Пресвятой Богородицы – поздравления Фото из открытых источников
  • Успение Пресвятой Богородицы – поздравления Фото из открытых источников
  • Успение Пресвятой Богородицы – поздравления Фото из открытых источников
  • Успение Пресвятой Богородицы – поздравления Фото из открытых источников
  • Успение Пресвятой Богородицы – поздравления Фото из открытых источников
  • Успение Пресвятой Богородицы – поздравления Фото из открытых источников
  • Успение Пресвятой Богородицы – поздравления Фото из открытых источников
  • Успение Пресвятой Богородицы – поздравления Фото из открытых источников

28 августа православные Украины отмечают Успение Пресвятой Богородицы-2018

Что нужно, а чего нельзя делать на праздник – читайте в нашем материале Успение Пресвятой Богородицы-2018: что нельзя делать.

В частности, накануне православные держат строгий Успенский пост-2018. О том, что можно и чего нельзя есть в Успенский пост – читайте в нашем материале Как держать Успенский пост-2018: питание по дням.

О чем молятся на Успение Пресвятой Богородицы и какие есть приметы и традиции у этого праздника – читайте в нашем материале Успение Пресвятой Богородицы-2018: о чем просят и какие есть традиции и приметы.

Успение Пресвятой Богородицы: поздравления в прозе

Поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы и от души хочу пожелать с достоинством и честью пройти любое испытание жизни, не потеряв своей надежды и веры. Желаю жить в мирное время и благодарить Бога за все хорошее и доброе, посланное тебе.

***

Пусть в этот особенный день Святая Дева Мария будет внимательна к вам и вашей семье, защитит от бед, сбережет от слез! Желаем здоровья и счастья, добрых мыслей, всех благ, и, конечно, чтобы в душе царил покой!

***

С Успением Пресвятой Богородицы поздравляю! Пусть лик Девы Марии всегда вас оберегает от зла и ненависти, пусть помыслы будут лишь добрыми и светлыми, пусть детский смех всегда наполняет ваш дом, а сила веры помогает справляться со всеми трудностями!

***

С праздником Успения Пресвятой Богородицы! Пусть в этот день перед вами будут открыты все пути к счастливой жизни. Желаем, чтобы в трудную минуту вам подавали знак свыше, который поможет найти ответы на все вопросы!

***

4 смс - 229 символов:

28 августа мы празднуем Успение Пресвятой Богородицы. После кончины своей Она вечно правит в царствии небесном с Богом нашим Иисусом Христом. Посетите церковь или помолитесь дома. Пусть в дом Ваш прибудет вера, покаяние и любовь.

Успение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах

В день Богородицы Успения

Желаем Вам благословения,

А также радости, везения

И праздничного настроения.

Чтоб Дева Мария во всем помогала,

От всех неудач чтобы оберегала.

С небес благосклонно всегда бы взирала.

И чтоб заболеть никогда не давала.

***

Пресвятой Богородицы Успение,

Отмечаем мы августовским днем,

Ее сын подарил нам Спасение,

В ее честь мы молитвы поем!

Воспарила душа ее к Богу,

С Сыном рядом, осталась навек,

Она страждущим, дарит подмогу,

Всегда помни о том, человек!

В этот день я желаю всем счастья,

Пусть счастливыми будут все дни,

Стороной пусть обходят ненастья,

Всем здоровья, удачи, любви!

***

3 смс - 193 символа:

Я вас с праздником великим,

Светлым поздравляю.

В День Успения Пресвятой Богородицы

Мира всем желаю.

Пусть в сердцах живет любовь,

Радость и терпение.

Чтоб ценили каждый час,

Каждое мгновение.

***

3 смс - 184 символа:

Богородицы Успенье

Отмечаем нынче мы.

Принимай же поздравленье,

Пожеланья счастья и любви.

Небеса тебя пусть защищают,

Богородица хранит.

Пусть улыбки окружают

И душа вовеки не болит.

***

3 смс - 174 символа:

Богородица святая,

Всех от горя защити

И, грехи нам забывая,

Все оплошности прости.

Вот чудный день Успенья

Я хочу вам пожелать

Веры, счастья и прощенья

И родных оберегать!

***

3 смс - 179 символов:

Свет небесный заблистал,

День Успения настал,

Славим Богородицу

Во всенощном бдении.

Строгий пост уже забыт,

Стол торжественный накрыт,

Чтобы утро встретилось

Полным разговением!

***

3 смс - 185 символов:

Праздник сегодня церковный,

Двунадесятый, духовный:

Дева Мария почила,

В небо душа воспарила.

Пусть, она сверху взирает,

И от беды охраняет,

Мимо уводит напасти

И посылает нам счастье.

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