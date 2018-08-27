Успение Пресвятой Богородицы-2018: поздравления в прозе, стихах и анимированных картинках

"Главред" собрал идеи, как поздравить с Успением Пресвятой Богородицы на словах и в открытках.
28 августа православные Украины отмечают Успение Пресвятой Богородицы-2018.
Что нужно, а чего нельзя делать на праздник – читайте в нашем материале Успение Пресвятой Богородицы-2018: что нельзя делать.
В частности, накануне православные держат строгий Успенский пост-2018. О том, что можно и чего нельзя есть в Успенский пост – читайте в нашем материале Как держать Успенский пост-2018: питание по дням.
О чем молятся на Успение Пресвятой Богородицы и какие есть приметы и традиции у этого праздника – читайте в нашем материале Успение Пресвятой Богородицы-2018: о чем просят и какие есть традиции и приметы.
Успение Пресвятой Богородицы: поздравления в прозе
Поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы и от души хочу пожелать с достоинством и честью пройти любое испытание жизни, не потеряв своей надежды и веры. Желаю жить в мирное время и благодарить Бога за все хорошее и доброе, посланное тебе.
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Пусть в этот особенный день Святая Дева Мария будет внимательна к вам и вашей семье, защитит от бед, сбережет от слез! Желаем здоровья и счастья, добрых мыслей, всех благ, и, конечно, чтобы в душе царил покой!
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С Успением Пресвятой Богородицы поздравляю! Пусть лик Девы Марии всегда вас оберегает от зла и ненависти, пусть помыслы будут лишь добрыми и светлыми, пусть детский смех всегда наполняет ваш дом, а сила веры помогает справляться со всеми трудностями!
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С праздником Успения Пресвятой Богородицы! Пусть в этот день перед вами будут открыты все пути к счастливой жизни. Желаем, чтобы в трудную минуту вам подавали знак свыше, который поможет найти ответы на все вопросы!
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4 смс - 229 символов:
28 августа мы празднуем Успение Пресвятой Богородицы. После кончины своей Она вечно правит в царствии небесном с Богом нашим Иисусом Христом. Посетите церковь или помолитесь дома. Пусть в дом Ваш прибудет вера, покаяние и любовь.
Успение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах
В день Богородицы Успения
Желаем Вам благословения,
А также радости, везения
И праздничного настроения.
Чтоб Дева Мария во всем помогала,
От всех неудач чтобы оберегала.
С небес благосклонно всегда бы взирала.
И чтоб заболеть никогда не давала.
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Пресвятой Богородицы Успение,
Отмечаем мы августовским днем,
Ее сын подарил нам Спасение,
В ее честь мы молитвы поем!
Воспарила душа ее к Богу,
С Сыном рядом, осталась навек,
Она страждущим, дарит подмогу,
Всегда помни о том, человек!
В этот день я желаю всем счастья,
Пусть счастливыми будут все дни,
Стороной пусть обходят ненастья,
Всем здоровья, удачи, любви!
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3 смс - 193 символа:
Я вас с праздником великим,
Светлым поздравляю.
В День Успения Пресвятой Богородицы
Мира всем желаю.
Пусть в сердцах живет любовь,
Радость и терпение.
Чтоб ценили каждый час,
Каждое мгновение.
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3 смс - 184 символа:
Богородицы Успенье
Отмечаем нынче мы.
Принимай же поздравленье,
Пожеланья счастья и любви.
Небеса тебя пусть защищают,
Богородица хранит.
Пусть улыбки окружают
И душа вовеки не болит.
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3 смс - 174 символа:
Богородица святая,
Всех от горя защити
И, грехи нам забывая,
Все оплошности прости.
Вот чудный день Успенья
Я хочу вам пожелать
Веры, счастья и прощенья
И родных оберегать!
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3 смс - 179 символов:
Свет небесный заблистал,
День Успения настал,
Славим Богородицу
Во всенощном бдении.
Строгий пост уже забыт,
Стол торжественный накрыт,
Чтобы утро встретилось
Полным разговением!
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3 смс - 185 символов:
Праздник сегодня церковный,
Двунадесятый, духовный:
Дева Мария почила,
В небо душа воспарила.
Пусть, она сверху взирает,
И от беды охраняет,
Мимо уводит напасти
И посылает нам счастье.