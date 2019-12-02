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Введение в храм Пресвятой Богородицы: когда и как празднуется, молитвы

2 декабря 2019, 01:08

Большой церковный праздник отмечается в декабре – Введение во храм Пресвятой Богородицы: о чем просят и что можно есть в этот день Рождественского поста 2019.

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019 – дата, молитвы, что за праздник в декабре 2019 - Введение во храм Пресвятой Богородицы. Тициан
Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019 – дата, молитвы, что за праздник в декабре 2019 / Введение во храм Пресвятой Богородицы. Тициан (Тициано Вечеллио)

4 декабря – праздник церковный и очень большой. Это Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019 (Введення в храм Пресвятої Богородиці 2019). Или, как говорят еще по-народному, Третья Пречистая (четвертой Пречистой уже не бывает).

Название у праздника говорящее: праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы установлен, собственно, в честь именно этого события – дня, когда будущая Матерь Божья вошла в церковь, где ей предстояло служить. Было ей на тот момент 3 годика.

Ее родители обещали посвятить ребенка Богу, если Господь пошлет им дитя. И, как только Мария подросла, исполнили свое обещание.

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Введение во храм Пресвятой Богородицы: молитва

Икона Введение во храм Пресвятой Богородицы – о чем просят перед ней? Прежде всего, Божья Матерь – женская защитница. Поэтому чаще всего молятся ей девушки:

  • чтобы удачно выйти замуж;
  • об исцелении болезней – особенно по "женской части";
  • о добродетельной жизни.

Многие просят у Богородицы заступничества, помощи в укреплении веры, а также искуплении и прощении грехов.

Икона Введение во храм Пресвятой Богородицы – о чем просят, молитва
Икона Введение во храм Пресвятой Богородицы – о чем просят, молитва

Перевод: Ныне предвестие благоволения Божия и предвозвещение о спасении людей: в храме Божием торжественно является Дева и всем предвозвещает о Христе; Ей и мы громогласно воскликнем: Радуйся, исполняющая промышление о нас Создателя.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: что можно есть

Введение в храм Пресвятой Богородицы – это первый большой праздник, который проходит во время Рождественского поста 2019 (Филиппова поста). Так что мясные блюда, яйца и молочные продукты на праздничный стол не подают.

Зато в честь праздника разрешается приправить блюда растительным маслом, а еще подать рыбу и выпить немного винца. В некоторых регионах вместо вина бьют сбитень.

Особое блюдо на столе в этот день – пирожки с ягодной начинкой.

Есть даже гадание на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы: добавить в один из пирожков монетку, и тот, кому она достанется – и будет весь год богатым.

Также мы подготовили материал о том, что категорически нельзя делать в праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы: традиции и приметы дня, связанные с деньгами и привлечением любви.

Введение в храм Пресвятой Богородицы
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