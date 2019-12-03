Введение во храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать, а что можно, приметы

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019 – что категорически нельзя делать, а что нужно – для денег и любви / Sputnik Грузия

4 декабря – большой церковный праздник в Украине, России и других православных странах.

Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019 (Введення в храм Пресвятої Богородиці 2019) отмечается в самом начале Рождественского поста. О том, что можно есть в праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, о чем и как молиться – читайте в нашем материале Введение в храм Пресвятой Богородицы: когда и как празднуется, молитвы.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: приметы

Введение в народе прозвали Воротами зимы. После этой даты, мол, от морозов уже не спрятаться, не скрыться.

Если на Введение морозная, но при этом солнечная погода, то на следующий год рассчитывали на теплую погоду летом и знатный урожай осенью.

А вот если мороз аж трещит, то холода до самого Рождества задержатся, говорили наши предки. Нет мороза – значит, и рождественские праздники теплыми выдадутся.

В народе о погоде на праздники Богородицы говорят так: Первая Пречистая (Успение Пресвятой Богородицы 28 августа) рожь засевает, вторая (Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября) – дождем поливает, а третья – снегом покрывает.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: что можно и нужно делать

4 декабря – церковный праздник. Поэтому и заветы церковные: помолиться, в храм сходить, о вечном задуматься.

По церковным канонам, в праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы нужно:

помолиться за детей и семью – особенно женщинам;

именно сегодня детей, которым уже позволяет возраст, приводят на первую исповедь.

Рыбаки старались выбраться на рыбалку, так как после Третьей Пречистой речная рыба меняла свои вкусовые качества (из-за погодного фактора – усиления холодов). Добытую на рыбалку рыбку готовили и подавали на праздничный стол.

В старину в это время устраивали ярмарки.

Многие девушки поили парней простой водой из проточных источников. По поверью, в этот праздник ключевая вода становилась приворотной – так что таким макаром девушки пытались обрести мужскую любовь.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать

В день введения во храм Пресвятой Богородицы нельзя венчаться и вообще заниматься сексом (это запрет не конкретно этого дня, а всего Рождественского поста). Зато можно крестить детей. Также проводятся обряды соборования.

Читайте такжеРождество Богородицы 2019: что делать для замужества и беременностиЖенщины ничего не делают по дому в этот день. Даже пуговицу пришивать не стоит, не говоря уже за стирку и глажку. Еду тоже стоит приготовить накануне. Сами священники ничего особо против работы не имеют (главное – чтобы та не подменяла собой молитвы и поход в церковь), но народные традиции неумолимы: не будет от такой работы проку, а только головная боль и подпорченные нервы.

Обиды в столь светлый праздник – тоже большой грех. Да и вообще любой негатив. Так что лучше настроиться на хорошее и светлое (походы в церковь, к слову, особо способствуют благостному настроению) – и ни с кем не ссориться, на чужие провокации не поддаваться и самому других не подначивать.

Из финансовых запретов – не дают в долг в этот день. Это, в принципе, любых православных праздников касается: финансовые операции (брать в долг/возвращать долги, оплачивать аренду квартиры и пр.) люди суеверные всегда стараются перенести на другие сутки. Считается, что в противном случае деньги в кошельке водится перестанут.

Еще есть запрет на земляные работы: нельзя ничего копать в огороде или в поле на Третью Пречистую – а то не видать хорошего урожая на будущий год. Считается, что Введение – настолько великий праздник, что даже земля отдыхает в этот день.

В некоторых регионах в этот день женщинам нельзя самостоятельно ходить по гостям, а вот мужчинам – как раз наоборот. Вероятно, это связано с приметой, что если на Введение первой в дом зайдет женщина – год убыточным потом будет, а вот если мужчина – то это к деньгам и достатку в этом доме. Впрочем, такое поверье действует не везде.