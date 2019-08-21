Успение Пресвятой Богородицы: что за праздник и когда отмечают

Успение Пресвятой Богородицы. Икона / Правмир

Успение Пресвятой Богородицы – праздник 28 августа, который в 2019 году выпал на среду.

У праздника Успение один день предпразднства (27 августа) и девять дней попразднства (с 29 августа по 6 сентября).

Перед иконой Пресвятой Богородицы молятся о помощи и защите, в том числе помочь избавиться от страха перед физической смертью, укрепить веру свою и о благополучном выздоровлении.

Молитва на Успение Пресвятой Богородицы и подробнее о том, о чем просят в Успение – всё это вы найдете в нашем материале Успение Пресвятой Богородицы: о чем просят и когда праздник в 2019 году.

Успение Пресвятой Богородицы: приметы

С Успения ждали прихода бабьего лета – но сами уже готовились к осени: делали запасы на зиму, заканчивали уборку урожая и пр.

Считалось, что если до Успения девушка не присмотрела жениха – то еще год минимум просидеть ей в девках.

Из других примет на Успение:

если землю до Успения распахать – то можно успеть еще одну копну пожать;

хорошая погода – к прохладному бабьему лету;

радуга – к теплой осени;

много паутины – к морозной зиме и малоснежной.

Следующий большой церковный праздник ждет православных уже в сентябре 2019. 11 сентября отмечается Усекновение главы Иоанна Предтечи. В день усекновения главы Иоанна Предтечи верующие держат строгий пост.