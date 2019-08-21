Успение Пресвятой Богородицы: что за праздник и когда отмечают

Главред решил напомнить, когда Успение Богородицы 2019, приметы и традиции дня.
Успение Пресвятой Богородицы – праздник 28 августа, который в 2019 году выпал на среду.
У праздника Успение один день предпразднства (27 августа) и девять дней попразднства (с 29 августа по 6 сентября).
Перед иконой Пресвятой Богородицы молятся о помощи и защите, в том числе помочь избавиться от страха перед физической смертью, укрепить веру свою и о благополучном выздоровлении.
Молитва на Успение Пресвятой Богородицы и подробнее о том, о чем просят в Успение – всё это вы найдете в нашем материале Успение Пресвятой Богородицы: о чем просят и когда праздник в 2019 году.
Успение Пресвятой Богородицы: приметы
С Успения ждали прихода бабьего лета – но сами уже готовились к осени: делали запасы на зиму, заканчивали уборку урожая и пр.
Считалось, что если до Успения девушка не присмотрела жениха – то еще год минимум просидеть ей в девках.
Из других примет на Успение:
- если землю до Успения распахать – то можно успеть еще одну копну пожать;
- хорошая погода – к прохладному бабьему лету;
- радуга – к теплой осени;
- много паутины – к морозной зиме и малоснежной.
Следующий большой церковный праздник ждет православных уже в сентябре 2019. 11 сентября отмечается Усекновение главы Иоанна Предтечи. В день усекновения главы Иоанна Предтечи верующие держат строгий пост.