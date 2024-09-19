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Некоторые территории Украины могут иметь отдельный статус после войны - Клочок

Мария Николишин
19 сентября 2024, 19:11
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Рассматривают ли на Западе окончание войны в Украине с возвращением к границам 1991-го года.
Некоторые территории Украины могут иметь отдельный статус после войны - Клочок
Сценарий окончания войны / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, deepstatemap.live

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок предположил, идет ли речь о возвращении к границам 1991-го года, когда на Западе говорят о завершении войны и справедливом мире для Украины.

"Политики мыслят другими категориями. Это мы мыслим категорией "сегодня на завтра", когда сегодня война завершилась, а завтра мы забрали территории под контроль. Они так не думают - мы должны это понять. Это горькая правда, которую никогда не объясняли широкой общественности, но об этом надо говорить. Яркий тому пример - поствоенная Германия после 1945 года, которая стала единой только в 1989. Это реалии, прошло очень много времени. И только сейчас мы можем говорить, что Германия возрождается в своих границах и военной способности. Хотя там есть куча внутриполитических вопросов, но это было обусловлено проблемами, потому что большая часть населения в Германии была привержена идеям Гитлера", - сказал он это в интервью Главреду.

По его словам, в Украине мы имеем похожую проблему, потому что очень много украинцев сейчас благосклонно относятся к Путину.

"В частности, на временно оккупированных территориях есть те, кто за Украину, но есть и "ждуны", которые ждут Путина и "русский мир". И политики, конечно, учитывают этот момент, поэтому мы и ведем речь о том, что отдельные территории действительно могут иметь отдельный статус после завершения войны. И если говорить о справедливом мире в понимании Запада, то для них он такой. Для нас - нет, потому что мы хотим и стремимся справедливо вернуть под свой контроль все территории, установить там украинскую власть, и чтобы она контролировала все процессы. Это логично, потому что границы 1991 года признаны всеми странами мира. Даже россиянами, но они их нарушили. Поэтому на Западе рассматривают такой вариант", - подчеркнул Клочок.

Он отметил, что такой вариант уже был проверен в Украине. Киевский международный институт социологии проводил опрос где-то примерно полтора месяца назад, и украинцев спрашивали: как вы относитесь, если, например, будет международная миссия.

"Кстати, таких миссий очень боятся на России. Даже принять во внимание инициативу МИД Украины о том, чтобы направить в Курскую область представителей ООН и Международного комитета Красного креста, чтобы они посмотрели, как Вооруженные Силы Украины ведут себя, жалуются ли на них местные. Они боятся этого, потому что это действительно те организации, с которыми РФ нужно считаться. Хотя они в последнее время пытаются их нивелировать - это показал и визит Путина в Монголию, и неоднократные заявления Небензи на Совбезе ООН, которые не входят ни в какие логические рамки. То есть Россия к этому прибегает, но понятно, что мир не может это воспринимать постоянно, и соответствующая реакция будет", - продолжил эксперт.

Клочок также добавил, что для Запада "справедливый мир" будет выглядеть так.

"И как я уже сказал, его будут пытаться продавать широкой общественности украинцев. Даже опираясь на социологические исследования могу сказать, что многие воспримут это как вынужденную меру, которая может быть растянута на много лет - год, два, пять, даже десять. Я этого не исключаю, но в этой ситуации, возможно, это лучшее решение для Украины. Главное, как я вижу по реакции украинцев, - остановить горячую фазу войны и не дать возможности России в дальнейшем восстанавливать свои наступательные потенциалы. А с этим есть очень большая проблема, потому что санкционная политика Запада настолько слаба, что за год-два Путин сможет восстановить свой наступательный потенциал. Если не он, то тот режим, который будет сохраняться после, потому что пока о развале России или смене власти речь вообще не идет. И американцы, и европейцы говорят: "Нет-нет, мы не вмешиваемся во внутренние процессы Кремля, это все их дело". Хотя это, на мой взгляд, является очень большой ошибкой", - подытожил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Смотрите видео интервью Валерия Клочко Главреду о мирных планах относительно Украины:

Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

Война в Украине - последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что так называемый план победы уже готов. Он также опроверг слухи о якобы пункте замораживания войны, который содержится в этом документе.

Также известно, что некоторые партнеры Украины рассматривают возможность окончания войны в Украине уже в 2025 году. Они обсуждают возможность переговоров между страной-агрессором Россией и Украиной.

В то же время, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс считает, что война в Украине вряд ли сможет закончиться в этом или следующем году.

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