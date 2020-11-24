День Максима 2020 – поздравления, открытки, приметы

День ангела Максима - поздравления и прикольные картинки про Максима

День Максима 24 ноября установлен, чтобы почтить память Максима Московского, Христа ради юродивого – и подарить поздравления с Днем ангела Максима всем Максам и Максюшам. Следующие именины Максима будут 5 декабря – в честь мученика с таким именем.

Также день ангела сегодня отмечают Викентий и Виктор, Евгений, Степан, Тимофей и Федор.

День ангела Максима по церковному календарю отмечается часто: 26, 29 и 31 января; 3, 12 и 19 февраля; 4 и 19 марта; 2 и 23 апреля; 4, 11, 13 и 27 мая; 1, 20 и 30 июня; 4 июля; 12, 13, 24 и 26 августа; 2, 6, 12, 18 и 28 сентября; 8 и 22 октября; 4, 5, 9, 10, 12 и 24 ноября; 5 и 19 декабря.

Имя Макса означает "величайший", а планетой-покровителем выступает грозный Плутон.

Читайте такжеИменины Тимофея – прикольные поздравления с Днем ангела Тимофея 2020Приметы 24 ноября обещают: идет дождь или снег сыплет – жди оттепели до 4 декабря, а вот если солнце светит – то скоро придут холода. Теплая погода на День Максима сулит теплую зиму и наоборот.

24 ноября нельзя ругаться, оставлять в доме битую посуду и свадьбы справлять. Зато можно гадать на суженого – вдруг как раз какого Макса судьба и наворожит.

Муж из Максима – утверждает характеристика имени – получается верный и заботливый. Вот только довольно деспотичный: чужую точку зрения не приемлет, ссор не терпит – так что придется во всем с ним соглашаться и вовсю демонстрировать свою любовь. В ответ Макс окружит супругу достатком и взвалит на себя решение всех проблем.

День Максима 2020 – привітання українською мовою

День ангела Максима: поздравления в прозе, стихах и смс

Дорогой Максим, поздравляю тебя и от души желаю жить с максимальным энтузиазмом и с максимум возможностей реализовывать свои мечты. Любви тебе, Максимка, здоровья, удачи, крепких сил и верной дружбы. И пусть судьба всегда будет к тебе благосклонна!

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Макс, ты сегодня именинник, прими поздравленья,

Пускай всегда отличным будет настроенье,

Пусть жизнь приятно радует тебя,

Пусть будет благосклонною к тебе судьба.

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С днем ангела, Максим! Пусть у тебя всего хорошего будет по максимуму – в жизни, в материальных благах, в достижениях или хобби. Желаю от всего сердца добиться успехов везде, где бы тебе хотелось блистать. Пусть удача всегда улыбается, а беды и несчастья обходят десятой дорогой тебя и твоих близких.

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Пусть все желанья Макса сбываются,

Пусть энтузиазм никогда не кончается,

Пусть добрый ангел хранит тебя,

Пусть окружают тебя верные друзья.

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Поздравляю, Максим. Желаю от жизни брать максимум позитива и успеха. Желаю заниматься тем, что доставляет радость сердцу. С именинами, Макс!

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Желаем мы тебе, Максим,

Чтоб не было на сердце зим,

Чтобы огонь горел внутри.

Печали, горести сотри.

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С Днем ангела, Максим! Желаю окружать себя людьми, которые будут наполнять тебя только положительными эмоциями.

***

Будь щедрым, Макс, ты к добрым людям.

Икрой наполнится пусть блюдо,

А кошелек пестрит деньгами,

Ковры лежат пусть под ногами.

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С Днем ангела, Максим! Здоровья тебе, уверенности, внутренней силы и удачи на каждый день календаря.

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Пусть сбудутся твои сокровенные желания и устремления, сохранится все хорошее, что есть в твоей жизни и приумножатся мгновения радости, любви и оптимизма. Настойчивости и терпения в решении каждодневных задач!

День ангела Максима – картинки и открытки