Масленица 2019: дата в Украине и меню блинов на Масленицу

Главред узнал, когда отмечается православная Масленица в 2019 году и традиции праздника.
Дата Масленицы – проводов зимы 2019, как говорят в народе – связана с Пасхой, так как Масленица 2019 православная отмечается непосредственно перед Великим постом.
Масленица и Пасха 2019: дата
Как уже сообщалось, православную Пасху – Великдень 2019 – Украина отметит 28 апреля.
Соответственно, Масленица 2019 пройдет с 4 по 10 февраля включительно. Все дни масленичной недели имеют свои названия, причем с четверга начинается так называемая Широкая масленица:
- понедельник – встреча Масленицы;
- вторник – заигрыши;
- среда – лакомки: тещи зовут на блины зятьев с женами;
- в широкий четверг устраивают катания на санях и санках;
- пятница – тещины посиделки (вечерки): уже зятья зовут тещу на угощение;
- суббота – золовкины посиделки: в гости зовут сестер мужа;
- воскресенье – "прощеное воскресенье" или "прощеный день": в этот день просят прощения друг у друга, а также устраивают проводы Масленицы, непременно сжигая чучело Масленицы.
Меню блинов на Масленицу
Блины ассоциировались с солнцем. В старину их ели исключительно руками: считалось, что если наколотить или порезать блин ножом, то навлечешь на себя неприятности.
Письменные рецепты блинов на молоке, кефире, дрожжах и не только читайте в нашем материале Как приготовить блины: пять лучших рецептов блинчиков. А сейчас – видеорецепты блинов на Масленицу.
Понедельник. Начать лучше с классики. Выбираете самые простые блины на Масленицу – и вперед. Выбирая блины – рецепт на воде не пропустите:
Вторник. Сладкие панкейки – прекрасный выбор дня.
Среда. Блины на Масленицу толстые – самые вкусные, так что для "лакомок" – самое то. Как вариант, можно порадовать зятя блинами на пиве с мидиями:
Четверг. Блины рецепт на кефире – рецепт дня!
Пятница. Отличный выбор – блины на молоке:
Суббота. Для девчачьих посиделок отлично подойдут фитнесс-блины:
Воскресенье. Супертонкие блинчики лучше всего подходят для всевозможных начинок, а ведь на саму Масленицу именно такие и нужны: