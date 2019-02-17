Масленица 2019: дата в Украине и меню блинов на Масленицу

Масленица 2019: когда и как праздновать и что в какой день готовить / 1zoom.ru

Дата Масленицы – проводов зимы 2019, как говорят в народе – связана с Пасхой, так как Масленица 2019 православная отмечается непосредственно перед Великим постом.

Масленица и Пасха 2019: дата

Как уже сообщалось, православную Пасху – Великдень 2019 – Украина отметит 28 апреля.

Соответственно, Масленица 2019 пройдет с 4 по 10 февраля включительно. Все дни масленичной недели имеют свои названия, причем с четверга начинается так называемая Широкая масленица:

понедельник – встреча Масленицы;

– встреча Масленицы; вторник – заигрыши;

– заигрыши; среда – лакомки: тещи зовут на блины зятьев с женами;

– лакомки: тещи зовут на блины зятьев с женами; в широкий четверг устраивают катания на санях и санках;

устраивают катания на санях и санках; пятница – тещины посиделки (вечерки): уже зятья зовут тещу на угощение;

– тещины посиделки (вечерки): уже зятья зовут тещу на угощение; суббота – золовкины посиделки: в гости зовут сестер мужа;

– золовкины посиделки: в гости зовут сестер мужа; воскресенье – "прощеное воскресенье" или "прощеный день": в этот день просят прощения друг у друга, а также устраивают проводы Масленицы, непременно сжигая чучело Масленицы.

Меню блинов на Масленицу

Блины ассоциировались с солнцем. В старину их ели исключительно руками: считалось, что если наколотить или порезать блин ножом, то навлечешь на себя неприятности.

Письменные рецепты блинов на молоке, кефире, дрожжах и не только читайте в нашем материале Как приготовить блины: пять лучших рецептов блинчиков. А сейчас – видеорецепты блинов на Масленицу.

Понедельник. Начать лучше с классики. Выбираете самые простые блины на Масленицу – и вперед. Выбирая блины – рецепт на воде не пропустите:

Вторник. Сладкие панкейки – прекрасный выбор дня.

Среда. Блины на Масленицу толстые – самые вкусные, так что для "лакомок" – самое то. Как вариант, можно порадовать зятя блинами на пиве с мидиями:

Четверг. Блины рецепт на кефире – рецепт дня!

Пятница. Отличный выбор – блины на молоке:

Суббота. Для девчачьих посиделок отлично подойдут фитнесс-блины:

Воскресенье. Супертонкие блинчики лучше всего подходят для всевозможных начинок, а ведь на саму Масленицу именно такие и нужны: