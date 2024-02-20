"Это основная цель": что случится в Украине в ближайшие 10 дней и какой город под прицелом Путина

Ближайшие 10 дней будут очень громкими и разрушительными для многих городов, говорит астролог Ангелина Вакулина.

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Когда закончится война в Украине прогноз / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, Главред

Ситуация в Украине невероятно тяжелая. Как говорит астролог Ангелина Вакулина, будущие недели в Украине будут громкие и разрушительные.

"Ожидаем массовые протесты, катастрофы, реформы, землетрясения, войны на новых территориях", - говорит астролог Главреду.

По словам астролога, беды могут быть связаны с водой.

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Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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"Очень напряженные дни в финансовой сфере. Не стоит рисковать деньгами. Отложите важные покупки или максимально обезопасьте себя. Тщательно проверяйте документы, которые подписываете. Не заключайте соглашения на словах", - добавила Вакулина.

Прогноз для Украины на ближайшие 10 дней

"Ближайшие 10 дней будут очень громкими и разрушительными для многих городов. Основная цель России - это Киев и область. Будьте готовы к любым неожиданным ситуациям. И до тревоги, и после тревоги!", - говорит астролог.

Астролог отмечает, что не стоит посещать ТРЦ.

"Сумы. Наступления не будет. Но, тяжелые дни и обстрелы в городе и области будут. Не посещайте торговые центры в любых городах. Под прицелом также школы и детские сады. Восток, самое тяжелое направление. Там будет очень плохо и тяжело", - говорит астролог.

Какие города Украины под угрозой массовых обстрелов

Харьков и область также есть цели. Инфраструктура, музеи, заводы.

также есть цели. Инфраструктура, музеи, заводы. Черкассы и Чернигов . Напряженные дни. Могут быть "прилеты" до тревоги.

. Напряженные дни. Могут быть "прилеты" до тревоги. Также, Николаев, Одесса, Херсон . Повышенная опасность. Уходите в укрытия, говори астролог.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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