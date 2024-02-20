"Это основная цель": что случится в Украине в ближайшие 10 дней и какой город под прицелом Путина

Ситуация в Украине невероятно тяжелая. Как говорит астролог Ангелина Вакулина, будущие недели в Украине будут громкие и разрушительные.
"Ожидаем массовые протесты, катастрофы, реформы, землетрясения, войны на новых территориях", - говорит астролог Главреду.
По словам астролога, беды могут быть связаны с водой.
Кто такая Ангелина Вакулина
Ангелина Вакулина - астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.
"Очень напряженные дни в финансовой сфере. Не стоит рисковать деньгами. Отложите важные покупки или максимально обезопасьте себя. Тщательно проверяйте документы, которые подписываете. Не заключайте соглашения на словах", - добавила Вакулина.
Прогноз для Украины на ближайшие 10 дней
"Ближайшие 10 дней будут очень громкими и разрушительными для многих городов. Основная цель России - это Киев и область. Будьте готовы к любым неожиданным ситуациям. И до тревоги, и после тревоги!", - говорит астролог.
Астролог отмечает, что не стоит посещать ТРЦ.
"Сумы. Наступления не будет. Но, тяжелые дни и обстрелы в городе и области будут. Не посещайте торговые центры в любых городах. Под прицелом также школы и детские сады. Восток, самое тяжелое направление. Там будет очень плохо и тяжело", - говорит астролог.
Какие города Украины под угрозой массовых обстрелов
- Харьков и область также есть цели. Инфраструктура, музеи, заводы.
- Черкассы и Чернигов. Напряженные дни. Могут быть "прилеты" до тревоги.
- Также, Николаев, Одесса, Херсон. Повышенная опасность. Уходите в укрытия, говори астролог.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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