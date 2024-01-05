Хитрая оптическая иллюзия: нужно найти странный апельсин за 4 секунды

Вам понадобится идеальное зрение, чтобы заметить необычный апельсин в этой загадочной головоломке.

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Почти все апельсины одинаковы, кроме одного / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Решение сложных головоломок и оптических иллюзий — отличный способ улучшить когнитивные функции. Если вы хотите проверить свою внимательность, то попробуйте найти на изображении странный апельсин всего за четыре секунды.

Если эта головоломка кажется вам слишком простой, почему бы не попробовать свои силы в решении других. Например: Только лишь "зоркая рок-звезда" сможет найти микрофон меньше, чем за минуту.

Внимательно посмотрите на картинку. На первый взгляд кажется, что там изображены просто шесть рядов одинаковых апельсинов. Вы заметите, что у каждого есть небольшой зеленый стебель с одним зеленым листочком. И, кажется, что больше нет ничего, что могло бы отличить эти плоды друг от друга.

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Действительно, почти все апельсины одинаковы, как две капли воды. И только один цитрусовый выделяется среди остальных. Ваша задача — найти этот апельсин. Время для выполнения задачи очень ограничено. У вас есть всего четыре секунды.

Один апельсин отличается от других / Фото: mirror.co.uk

Создатели головоломки говорят, что вам понадобится очень острое зрение, чтобы определить, какой из 66 апельсинов отличается от всех своих аналогов.

Если не получается найти правильный ответ за указанное время, не стоит расстраиваться. Чем чаще вы будете практиковать головоломки, тем быстрее станете находить ответы.

Подсказка: оранжевый, который вы ищете, находится в правой части изображения.

Правильный ответ: странный апельсин находится в самом конце ряда. Его главное отличие в том, что он повернут под другим углом, чем остальные.

Правильный ответ на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Ранее Главред опубликовал головоломку для тех, у кого блестящее зрение: надо за 15 секунд найти елку.

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