Как убрать запах перегара за 5 минут: очень легкий и рабочий способ

После веселой дискотеки или застолья с друзьями может появиться перегар. Причем порой бывает, что человек не превысил свою норму, но запах все равно ощущается, и это причиняет дискомфорт. Поэтому многие начинают интересоваться, как убрать запах алкоголя изо рта в домашних условиях. Мы расскажем вам о быстрых способах, которые помогут решить эту проблему всего за несколько минут.
Как избавиться от перегара – народные средства
Лавровый лист от перегара
Не нужно идти в аптеку, чтобы избавиться от перегара. Если вы не злоупотребляете алкогольными напитками на регулярной основе, пьете не часто и редко "болеете", поможет лавровый лист. Его нужно хорошо пожевать, чтобы свойства листа заглушили запах перегара.
Поможет ли подсолнечное масло от перегара
Да, подсолнечное масло должно помочь от перегара. Метод с лавровым листом предполагает и подсолнечное масло, которое нужно выпить. Пить предстоит не больше 20 грамм.
Такой простой метод поможет вам избавиться от неприятного запаха изо рта после шумной и веселой вечеринки или домашнего застолья. Если он не помогает, следует обратиться к врачу, который порекомендует нужные методики избавления от похмелья и перегара.
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