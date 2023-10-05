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И в люди не стыдно выйти: 5 способов избавиться от перегара

Сергей Кущ
5 октября 2023, 11:40 обновлено 5 октября, 11:40
Чтобы избавиться от запаха перегара, нужно придерживаться простых советов.
Как убрать перегар
Как убрать перегар / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Перегар - это неприятное ощущение, которое может возникнуть после употребления алкоголя. Запах перегара и дискомфорт могут продолжаться некоторое время, но есть несколько действенных способов, чтобы справиться с этой проблемой.

Сколько держится запах перегара?

Запах перегара обычно держится несколько часов до нескольких дней, в зависимости от количества употребленного алкоголя и индивидуальных особенностей организма.

Что сделать, чтобы не было запаха перегара?

  • Пейте воду: Вода - ваш лучший друг после употребления алкоголя. Пейте большое количество воды, чтобы помочь организму быстрее избавиться от алкоголя и уменьшить запах перегара.
  • Ешьте пищу: Питание может помочь вам быстрее очистить организм. Особенно полезны богатые белками и углеводами продукты, такие как бананы, яйца или гречка.
  • Мятные продукты: Мятные жвачки, мятное масло или свежая мята могут помочь устранить запах перегара.
  • Спорт и свежий воздух: Физическая активность и свежий воздух могут ускорить метаболизм и помочь избавиться от следов алкоголя в организме быстрее.
  • Промывание рта: Регулярное промывание рта мятным маслом или медленным полосканием слабым раствором перекиси водорода может помочь устранить запах перегара изо рта.

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Что съесть, чтобы не было запаха перегара?

Как уже упомянуто, употребление бананов, яиц, гречки и других богатых белками и углеводами продуктов может помочь быстрее избавиться от запаха перегара. Также можно воспользоваться продуктами, содержащими ментол, такими как мята или мятная жвачка, чтобы освежить дыхание.

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