"Копия Путина": памятник на Житомирщине затроллили в Сети

Памятник, который считают похожим на президента РФ, установлен в одном из сел Житомирщины.
В Сети показали фотографию памятника, который расположен в селе Дидковичи Коростенского района Житомирской области, и отметили его схожесть с президентом России Владимиром Путиным.
Памятник сделан из дерева в виде солдата с оружием, его снимок в Facebook разместил пользователь из Киева Serhij Heraimovych.
Юзер отметил, что в дереве увековечен подвиг солдата.
Под его постом пользователи и отметили, что солдат похож на российского лидера.
"Солдат на Путіна схожий", – написав Павло Шикун. "Вова Путин (копия)", – отметил Виталик Ильницкий. "Так вот как выглядели фигуры с острова Пасхи...", – пошутил Андрей Верхоланцев.
На снимке видно, что у памятника на поясе изображена советская звезда. Скорее всего, монумент был установлен в честь солдат, которые погибли во время Второй мировой войны.
- Справка. Село Дидковичи основано в 1588 году, его площадь составляет 3,57 квадратных километра, пишет Википедия.
- По данным энциклопедии, население села составляет менее 600 человек.