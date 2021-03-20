"Копия Путина": памятник на Житомирщине затроллили в Сети

В Житомирской области нашли "двойника" Владимира Путина / facebook.com/Serhij Heraimovych

В Сети показали фотографию памятника, который расположен в селе Дидковичи Коростенского района Житомирской области, и отметили его схожесть с президентом России Владимиром Путиным.

Памятник сделан из дерева в виде солдата с оружием, его снимок в Facebook разместил пользователь из Киева Serhij Heraimovych.

Юзер отметил, что в дереве увековечен подвиг солдата.

Под его постом пользователи и отметили, что солдат похож на российского лидера.

"Солдат на Путіна схожий", – написав Павло Шикун. "Вова Путин (копия)", – отметил Виталик Ильницкий. "Так вот как выглядели фигуры с острова Пасхи...", – пошутил Андрей Верхоланцев.

В Житомирской области нашли "двойника" Владимира Путина / facebook.com/Serhij Heraimovych

В Украине нашли "двойника" Владимира Путина / Reuters

На снимке видно, что у памятника на поясе изображена советская звезда. Скорее всего, монумент был установлен в честь солдат, которые погибли во время Второй мировой войны.