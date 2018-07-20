В центре Харькова появился памятник Гурченко, фото

В четверг, 19 июля, в Харькове открыли памятник родившейся в городе актрисе и певице Людмиле Гурченко.

Монумент установили в центре города — в сквере на улице Тринклера, говорится на сайте Харьковского городского совета.

В открытии памятника, в частности, приняли участие власти областного центра и вдовец артистки — режиссер Сергей Сенин.

"В нижней части памятника — скульптуры 15 персонажей шести фильмов с участием Людмилы Гурченко. Можно узнать героев кинолент "Вокзал для двоих", "Любовь и голуби", "Карнавальная ночь", "Любимая женщина механика Гаврилова", "Рецепт ее молодости". Над ними возвышается скульптура самой актрисы", — отметили в ведомстве.

Напомним, Людмила Гурченко родилась в Харькове 12 ноября 1935 года, а скончалась 30 марта 2011-го в столице России Москве. Народную любимицу похоронили на Новодевичьем кладбище.