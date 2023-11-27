Кот будит ночью: следует ли сразу бежать к ветеринару

Как успокоить кота ночью, когда он орет? Перед тем, как идти к ветврачу, попробуйте эти методы.

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Что делать, когда кот орет гортанным голосом ночью? / Коллаж Главреда. Фото: unsplash.com, pexels.com

Если вы кошатник со стажем, то наверняка сталкивались с проблемой кошачьего визга ночью. Часто это связано с "весной", когда кошка "требует" кота, но иногда проблема кроется в другом.

Почему кот будит ночью

Если ваш некастрированный кот орет гортанным голосом ночью, у него, скорее всего, "весна".

Также кот или кошка таким образом могут привлечь ваше внимание, чтобы поиграть. Режим сна кота - скорее "ночной", как у всех подобных хищников.

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Некоторые коты не только мяукают, но еще и пробираюся в самые труднодоступные места и начинают сбрасывать вещи. Такое поведение связано с желанием внимания (например, если днем животное не получило от вас порцию объятий и поглаживаний).

Если кот просто мяукает и бродит по комнатам, но не проявляет при этом игровой активности, проблема, скорее всего, с его здоровьем. Ведь у кошек тоже могут болеть зубы или желудок. В этом случае лучше всего показать пушистика ветврачу.

Не забывайте, что коты - очень социальные существа, им необходима ласка и забота, иначе ночью они не дадут вам уснуть.

Как успокоить кота ночью

Если вы уверены, что поведение кошки не связано с какими-либо болезнями, займитесь обустройством "кошачьего уголка". У домашнего питомца должно быть свое место, даже если он любит спать везде.

Купите кошке больше мягких игрушек, так как пластиковые могут создавать ночью лишние звуки.

Некоторые кошатники практикуют кормление питомцев ночью. Игровая активность животных после ужина, как правило, падает.

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