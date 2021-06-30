Кровавое побоище: в России в очереди на прививку мужчина раскрошил женщине челюсть

В России в очереди на прививку мужчина раскрошил женщине челюсть/ flickr.com/waltstoneburner

30 июня в городе Пушкино (Московская область) обустроили пункт вакцинации от коронавируса COVID-19. В процессе ожидания из-за мужчины, который пытался вакцинироваться без очереди, случилась драка. Видеозапись инцидента была опубликована на портале YouTube.

Как пишут российские СМИ, мужчина пытался обойти людей, чтобы попасть к врачу, но ему перекрыли путь две женщины.

В очереди случился конфликт, который перерос в драку. Одна женщина набросилась на виновника конфликта с кулаками. Через некоторое время охране удалось успокоить конфликт, но как оказалось, за время драки пострадали две женщины: одна получила ушибы, а второй сломали челюсть.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Сети появилось видео, как российские пенсионеры устроили давку из-за просроченных продуктов из ближайшего супермаркета.

Как свидетельствуют номера на автомобилях, инцидент произошел в российской глубинке - городе Воронеж.