В России пенсионеры устроили давку и потасовку из-за просроченной еды / УНИАН

В Сети появилось видео, как российские пенсионеры устроили давку из-за просроченных продуктов из ближайшего супермаркета. Как свидетельствуют номера на автомобилях, инцидент произошел в российской глубинке - городе Воронеж.

В ролике четко видно, как женщина выкатывает тележку. И на нее в момент набрасывается группа пенсионеров. Которые тут же устраивают потасовку локтями ‒ чтобы урвать себе куски получше. Интересно, что один из участников, пожилой мужчина, затем спокойно уносит добытое и складывает в багажник припаркованного неподалеку достаточно дорогого автомобиля ‒ "паркетника" корейского производства Kia.

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