В России пенсионеры устроили давку и потасовку из-за просроченной еды

В российской глубинке - городе Воронеж прямо возле помойки из-за тележки с просроченными продуктами из ближайшего супермаркета подрались пенсионеры.
В Сети появилось видео, как российские пенсионеры устроили давку из-за просроченных продуктов из ближайшего супермаркета. Как свидетельствуют номера на автомобилях, инцидент произошел в российской глубинке - городе Воронеж.
В ролике четко видно, как женщина выкатывает тележку. И на нее в момент набрасывается группа пенсионеров. Которые тут же устраивают потасовку локтями ‒ чтобы урвать себе куски получше. Интересно, что один из участников, пожилой мужчина, затем спокойно уносит добытое и складывает в багажник припаркованного неподалеку достаточно дорогого автомобиля ‒ "паркетника" корейского производства Kia.
Напомним, ранее сообщалось:
- В феврале прошлого года пенсионеры в российской Башкирии устроили драку в супермаркетах.
- Конфликт произошел в торговых залах в городах Стерлитамак и Нефтекамск из-за объявленной акция по распродаже стирального порошка.
- В одном из супермаркетов пенсионеры даже сломали рамку металлоискателя.
- До того, в январе 2018 года в подмосковном городе Серпухове возник ажиотаж возле мусорного бака, в который сотрудники одного из магазинов выбросили просроченные продукты.
- На кадрах видеозаписи видно, как сотрудники магазина выкатывают тележку с просроченными продуктами к помойке, где уже ждет толпа пенсионеров. Люди пытаются выхватить испорченные продукты еще до того, как их вывалят в мусорный бак.
Автор: Дмитрий Видоменко