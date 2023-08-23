Куда лучше спать головой по фен-шуй: вы заметите, как денег станет больше

Давно известно, что правильное расположение предметов в доме, согласно даосской практике фэншуй, может улучшить жизнь человека и заставить энергии двигаться в правильном направлении. Однако это касается не только предметов в доме, но и самого человека, его жизни. Мы расскажем, куда спать головой правильно, чтобы улучшить жизнь.
Куда лучше спать головой по фен-шуй
Размещение тела человека во время сна может повлиять на его благополучие в жизни. Об этом говорит практика феншуй. Согласно этим древним знаниям, засыпая в определенном направлении, можно привлечь в свою жизнь определенные события. Например, если человек хочет здоровый и идеально работающий мозг - ему стоит спать головой к востоку, а если хочется укрепить здоровье и улучшить сон, то стоит засыпать головой к югу.
Куда спать головой к деньгам
Также положение тела и направление головы во время сна может привлечь в жизнь человека деньги и финансовое благополучие. Для того, чтобы повлиять на количество денежных ресурсов в своей жизни, можно попробовать также головой на юг. Такое положение не только способствует укреплению здоровья, но и освежающему процессу финансового благополучия.
Куда лучше не спать головой
Также есть те стороны комплекса, в которые лучше не ложиться головой. Всё дело в том, что принести вред здоровью и ухудшить атмосферу в доме может привычка засыпать головой в направлении запада.
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