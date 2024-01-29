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Лунный календарь на февраль: когда лучше всего планировать свадьбу и стричься

Лидия Неплях
29 января 2024, 13:48
В феврале будет восемь благоприятных дней для различной деятельности.
Лунный календарь на февраль
Лунный календарь на февраль / Главред, фото скриншот YouTube (Whitney Simmons), freepik

Лунный календарь – это инструмент, который помогает синхронизировать нашу жизнь с течением лунных фаз. В феврале Луна приносит свои особенности и влияние, которые мы можем использовать в своих интересах. Этот месяц обещает множество возможностей для духовного развития, обновления и гармонии с природой. Рассказываем, какие дни по лунному календарю благоприятные, а когда делать что-то не стоит.

Фазы Луны в феврале 2024 года

  • Убывающая Луна: с 1-9, 25-29 февраля.
  • Новолуние: 10 февраля.
  • Растущий Месяц: 11-23 февраля.
  • Полнолуние: 24 февраля.

Лунный календарь на февраль - неблагоприятные дни

Неблагоприятные дни: 3, 6, 9, 11, 13, 14, 17, 21, 24, 27, 28.

Все остальные дни: нейтральные.

видео дня

Лунный календарь на февраль - благоприятные дни

Благоприятные дни: 1, 2, 7, 8, 10, 15, 26, 29 лунные сутки.

Благоприятные лунные дни для начала новых дел в феврале 2024 года: 1, 2, 7, 15, 26 февраля.

Благоприятные лунные дни для поездок и путешествий подходят эти дни: 1, 4, 5, 11, 12, 16, 19, 20 февраля.

Когда можно стричься в феврале

Период полнолуния придает волосам новую энергию, поэтому это отличное время для кардинальных изменений в образе. Рекомендуется провести стрижку для ускоренного роста волос 16, 22 и 23 февраля, для укрепления – 1, 7, 9, 24 и 26 февраля, а для привлечения богатства – 1, 6 и 23 февраля. Смену имиджа лучше всего осуществлять 24 февраля, когда благоприятны стрижка, окрашивание и оздоровительные процедуры для волос. Согласно лунному календарю, не рекомендуется посещать парикмахерскую 5, 6, 11 и 12 февраля.

Лунный календарь свадеб на февраль 2024

В феврале в области любовных отношений не прогнозируется никаких особых кризисов. Если вы планируете признаться в чувствах или сделать предложение руки и сердца, наилучшее время для этого - период новолуния

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