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Максимум тепла и минимум сажи: какими дровами лучше топить

Сергей Кущ
20 ноября 2023, 01:31
С правильным выбором дров вы не только получите максимальное тепло, но и предотвратите нежелательные проблемы, связанные с дымоходом.
Максимум тепла и минимум сажи: какими дровами лучше топить
Максимум тепла и минимум сажи: какими дровами лучше топить / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вопрос выбора дров в нынешних реалиях важный аспект обеспечения эффективного отопления. Мы расскажем, какие дрова обеспечат максимальное тепло, горят долго, а также поделимся, как избежать засорения дымохода и какое дерево лучше не использовать при топке печи.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какими дровами нельзя топить печь и камин, чтобы не забить дымоход.

Какие дрова дают больше тепла?

Выбор правильных дров может существенно повлиять на количество выделяемого тепла. Твердые породы, такие как дуб, являются отличным выбором, поскольку они обладают высокой плотностью и обеспечивают долговременное горение, выделяя при этом максимальное количество тепла.

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Какие дрова горят дольше всех?

Для продолжительного горения наилучший выбор – медленно горящие породы, такие как яблоня, груша или бук. Эти дрова обеспечивают стабильное пламя и сохраняют тепло в течение длительного времени.

Какое дерево засоряет дымоход?

Использование хвойных древесных пород, таких как сосна или ель, может привести к образованию сажи и смолы в дымоходе. Это может привести к его засорению и снижению эффективности отопительной системы.

Каким деревом нельзя топить печь?

Дубы, как долговечные и плотные породы, являются отличным выбором для топки. Однако, следует избегать топки мягкими породами, такими как сосна, которая, к тому же, может способствовать образованию сажи и засорению дымохода.

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