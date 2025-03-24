Мусорное ведро без запаха: эксперт посоветовал недорогое средство для чистки ведра

Масло перечной мяты отпугивает насекомых от мусорных баков.

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Эксперт посоветовал недорогое средство для чистки мусорного ведра / коллаж: Главред, фото: скриншот с TikTok

Вы узнаете:

Какое именно средство неоходимо использовать для чистки

Где именно использовать это средство

Всем известно, что мусорные домашние ведра необходимо регулярно чистить, особенно те, которые находятся на кухне. Регулярно очищая кухонные ведра, вы избавляетесь от неприятных запахов и снижаете риск размножения бактерий. Эксперт по уборке Шантель Мила предлагает простой совет, как обеспечить, чтобы мусорное ведро на кухне всегда пахло свежестью. Об этом пишет Daily Express.

У блогерши Шантель Милы 1,5 млн подписчиков в TikTok. Многим интересны ее простые лайфхаки, которые гарантируют, что дом всегда будет в наилучшем состоянии без особых усилий. В одном из видео она поделилась простым лайфхаком, как избавить мусорные ведра от неприятного запаха.

видео дня

Она советует: "Протирайте мусорные баки маслом перечной мяты, чтобы отпугивать насекомых и устранять запахи".

Этот совет может включать в себя либо использование масла перечной мяты на внутренней стороне крышки мусорного бака, либо на дне мусорного бака.

Масло перечной мяты для борьбы с неприятными запахами из мусорного бака также можно использовать, капнув несколько капель на небольшую ткань и протерев ею мусорное ведро.

Насадка с маслом перечной мяты отлично справляется с задачей, поскольку она маскирует любые неприятные запахи благодаря своему свежему, сильному аромату, а также своим антибактериальным свойствам, которые помогают нейтрализовать источник запаха.

Известно также, что масло перечной мяты отпугивает насекомых от мусорных баков, включая мух, муравьев, клещей, пауков, моль и тараканов.

Сильные свойства масла отпугивать вредителей обусловлены его резким и сильным запахом, особенно ментолом, который, как известно, нарушает обоняние вредителей.

Сильный запах масла перечной мяты также затрудняет насекомым перемещение и поиск источников пищи, что в свою очередь еще больше отпугивает их от пребывания в любом месте, обработанном маслом перечной мяты.

Использование масла перечной мяты на мусорных ведрах позволит создать чистую и свежую кухню без беспокойства о едких химикатах или беспокойства о том, что надоедливые насекомые превратят вашу кухню в свой новый дом.

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Что такое Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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