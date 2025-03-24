Мусорное ведро без запаха: эксперт посоветовал недорогое средство для чистки ведра

Вы узнаете:
- Какое именно средство неоходимо использовать для чистки
- Где именно использовать это средство
Всем известно, что мусорные домашние ведра необходимо регулярно чистить, особенно те, которые находятся на кухне. Регулярно очищая кухонные ведра, вы избавляетесь от неприятных запахов и снижаете риск размножения бактерий. Эксперт по уборке Шантель Мила предлагает простой совет, как обеспечить, чтобы мусорное ведро на кухне всегда пахло свежестью. Об этом пишет Daily Express.
У блогерши Шантель Милы 1,5 млн подписчиков в TikTok. Многим интересны ее простые лайфхаки, которые гарантируют, что дом всегда будет в наилучшем состоянии без особых усилий. В одном из видео она поделилась простым лайфхаком, как избавить мусорные ведра от неприятного запаха.
Она советует: "Протирайте мусорные баки маслом перечной мяты, чтобы отпугивать насекомых и устранять запахи".
Этот совет может включать в себя либо использование масла перечной мяты на внутренней стороне крышки мусорного бака, либо на дне мусорного бака.
Масло перечной мяты для борьбы с неприятными запахами из мусорного бака также можно использовать, капнув несколько капель на небольшую ткань и протерев ею мусорное ведро.
Насадка с маслом перечной мяты отлично справляется с задачей, поскольку она маскирует любые неприятные запахи благодаря своему свежему, сильному аромату, а также своим антибактериальным свойствам, которые помогают нейтрализовать источник запаха.
Известно также, что масло перечной мяты отпугивает насекомых от мусорных баков, включая мух, муравьев, клещей, пауков, моль и тараканов.
Сильные свойства масла отпугивать вредителей обусловлены его резким и сильным запахом, особенно ментолом, который, как известно, нарушает обоняние вредителей.
Сильный запах масла перечной мяты также затрудняет насекомым перемещение и поиск источников пищи, что в свою очередь еще больше отпугивает их от пребывания в любом месте, обработанном маслом перечной мяты.
Использование масла перечной мяты на мусорных ведрах позволит создать чистую и свежую кухню без беспокойства о едких химикатах или беспокойства о том, что надоедливые насекомые превратят вашу кухню в свой новый дом.
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Что такое Daily Express
Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.
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