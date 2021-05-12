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На Днепропетровщине "полковник ФСБ" угрожал подорвать дом: названо имя "минера"

12 мая 2021, 11:53

В Кривом Роге полицейские задержали "подрывника". Журналист выяснил, где задержанный работает на самом деле.

На Днепропетровщине задержан полковник ФСБ
В Кривом Роге задержан "полковник ФСБ" / УНИАН

В Кривом Роге Днепропетровской области пьяный мужчина заявил, что является полковником Федеральной службы безопасности России, и угрожал подорвать многоквартирный дом, расположенный на ул. Уфимской.

"Подрывник" задержан, его отправили в отделение полиции, поделился в своем Telegram-канале журналист Олег Ермолинский.

По сведениям журналиста, злоумышленник работает водителем на горно-обогатительном комбинате, его имя – Сергей.

"…Во время задержания самопровозглашенный "полковник" даже попытался наброситься на одного из инспекторов", – добавил Ермолинский.

В Кривом Роге задержан полковник ФСБ России
В Кривом Роге задержали "полковника ФСБ" / t.me/ermolinskiy_news

"Подрывника" задержали на ул. Рыбасово возле магазина Украина, пишет one.kr.ua. "Заминированный" злоумышленником дом находится напротив магазина.

На Днепропетровщине полицейские задержали полковника ФСБ РФ
В Кривом Роге полицейские задержали "полковника ФСБ" / one.kr.ua

Напомним, в Украине предусмотрена уголовная ответственность за ложное сообщение о минировании. В Уголовном кодексе есть статья 259 – Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.

За ложное минирование грозит от двух до восьми лет лишения свободы.

новости Кривого Рога ФСБ России Олег Ермолинский
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