На Днепропетровщине "полковник ФСБ" угрожал подорвать дом: названо имя "минера"

В Кривом Роге полицейские задержали "подрывника". Журналист выяснил, где задержанный работает на самом деле.
В Кривом Роге Днепропетровской области пьяный мужчина заявил, что является полковником Федеральной службы безопасности России, и угрожал подорвать многоквартирный дом, расположенный на ул. Уфимской.
"Подрывник" задержан, его отправили в отделение полиции, поделился в своем Telegram-канале журналист Олег Ермолинский.
По сведениям журналиста, злоумышленник работает водителем на горно-обогатительном комбинате, его имя – Сергей.
"…Во время задержания самопровозглашенный "полковник" даже попытался наброситься на одного из инспекторов", – добавил Ермолинский.
"Подрывника" задержали на ул. Рыбасово возле магазина Украина, пишет one.kr.ua. "Заминированный" злоумышленником дом находится напротив магазина.
Напомним, в Украине предусмотрена уголовная ответственность за ложное сообщение о минировании. В Уголовном кодексе есть статья 259 – Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.
За ложное минирование грозит от двух до восьми лет лишения свободы.