Пьяный отец Стерненко напал на женщину, активист угрожал очевидцам – СМИ

Из-за отца активиста у женщины подскочило давление, и она угодила в больницу.
В понедельник вечером, 12 апреля, в селе Садовое Белгород-Днестровского района Одесской области выпивший отец осужденного активиста Сергея Стерненко Вячеслав у себя во дворе напал на женщину, которая проверяла показания счетчиков для воды.
Вячеслав Стерненко напал на Елену Маципуру, которую во двор впустила его жена, у пострадавшей сильно повысилось давление, и ее отвезли в больницу, рассказал председатель Мологовской сельской общины Олег Нимачук Стране.
По его словам, мужчина сначала устроил скандал, начал угрожать женщине-контролеру, сорвал с нее сережку, а потом – несколько раз толкнул.
Учительница Сергея Стерненко Ирина Фещенко утверждает, что активист после инцидента звонил очевидцам и запугивал их.
"Запугивает и говорит, чтобы молчали и никому не говорили об этом случае. Говорит, что те, кто расскажет об этом, потом пожалеют", – поделилась женщина.
Нападение на контролера в частности видел глава коммунального хозяйства Мологовской общины Александр Шамрай.
"...с разрешения жены Вячеслава Стерненко зашли с контролером… во двор к ним. Вячеслав Стерненко был сильно в подпитии, начал угрожать. Потом он схватил Елену за волосы и начал ее таскать за них. Сорвал сережку с уха. Женщине стало плохо, вызывали скорую. Отвезли ее в больницу, она там до сих пор лежит…", – сказал он.
Очевидец добавил, что после инцидента также вызвали полицию.
Журналисты показали фото, на котором запечатлены ворота во двор дома семьи Стерненко.
Напомним, Сергей Стерненко родился в селе Садовое 20 марта 1995 года. О его родителях известно очень мало. В Википедии говорится, что отец активиста – бывший пограничник, а мать – учительница.
Что нужно знать о Сергее Стерненко
- В конце февраля Приморский райсуд Одессы решил, что Сергей Стерненко виновен в разбойном нападении на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича и в его похищении в 2015 году.
- Позже в Киеве сторонники активиста устроили акцию под Офисом президента, требовали справедливого решения суда и испортили фасад здания. По предварительным сведениям, был нанесен ущерб в сумме около 2 млн гривен.
- Потом – 9 апреля – в Одессе Апелляционный суд решил освободить Стерненко из-под стражи. Активиста отправили под круглосуточный домашний арест.
- В 2018 году стало известно, что на Стерненко напали, и он смертельно ранил одного из нападавших. Активист утверждает, что защищался, однако полиция начала уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса – Умышленное убийство.