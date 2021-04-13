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Пьяный отец Стерненко напал на женщину, активист угрожал очевидцам – СМИ

13 апреля 2021, 11:40

Из-за отца активиста у женщины подскочило давление, и она угодила в больницу.

Отца активиста обвинили в нападении на женщину-контролера
Отца Сергея Стерненко обвинили в нападении на женщину-контролера / УНИАН

В понедельник вечером, 12 апреля, в селе Садовое Белгород-Днестровского района Одесской области выпивший отец осужденного активиста Сергея Стерненко Вячеслав у себя во дворе напал на женщину, которая проверяла показания счетчиков для воды.

Вячеслав Стерненко напал на Елену Маципуру, которую во двор впустила его жена, у пострадавшей сильно повысилось давление, и ее отвезли в больницу, рассказал председатель Мологовской сельской общины Олег Нимачук Стране.

По его словам, мужчина сначала устроил скандал, начал угрожать женщине-контролеру, сорвал с нее сережку, а потом – несколько раз толкнул.

Учительница Сергея Стерненко Ирина Фещенко утверждает, что активист после инцидента звонил очевидцам и запугивал их.

"Запугивает и говорит, чтобы молчали и никому не говорили об этом случае. Говорит, что те, кто расскажет об этом, потом пожалеют", – поделилась женщина.

Нападение на контролера в частности видел глава коммунального хозяйства Мологовской общины Александр Шамрай.

"...с разрешения жены Вячеслава Стерненко зашли с контролером… во двор к ним. Вячеслав Стерненко был сильно в подпитии, начал угрожать. Потом он схватил Елену за волосы и начал ее таскать за них. Сорвал сережку с уха. Женщине стало плохо, вызывали скорую. Отвезли ее в больницу, она там до сих пор лежит…", – сказал он.

Очевидец добавил, что после инцидента также вызвали полицию.

Журналисты показали фото, на котором запечатлены ворота во двор дома семьи Стерненко.

Отец активиста во дворе напал на женщину-контролера, узнали журналисты
Отец Сергея Стерненко во дворе напал на женщину-контролера, узнали журналисты / strana.ua

Напомним, Сергей Стерненко родился в селе Садовое 20 марта 1995 года. О его родителях известно очень мало. В Википедии говорится, что отец активиста – бывший пограничник, а мать – учительница.

Что нужно знать о Сергее Стерненко

  • В конце февраля Приморский райсуд Одессы решил, что Сергей Стерненко виновен в разбойном нападении на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича и в его похищении в 2015 году.
  • Позже в Киеве сторонники активиста устроили акцию под Офисом президента, требовали справедливого решения суда и испортили фасад здания. По предварительным сведениям, был нанесен ущерб в сумме около 2 млн гривен.
  • Потом – 9 апреля – в Одессе Апелляционный суд решил освободить Стерненко из-под стражи. Активиста отправили под круглосуточный домашний арест.
  • В 2018 году стало известно, что на Стерненко напали, и он смертельно ранил одного из нападавших. Активист утверждает, что защищался, однако полиция начала уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса – Умышленное убийство.

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