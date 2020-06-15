Названы 12 привычек супер здоровых людей

Здоровые люди кушают завтрак, занимаются спортом, пьют много воды и тренируют свои мозги / "24 Канал"

Здоровые люди кушают завтрак, занимаются спортом, пьют много воды и тренируют свои мозги. Издание о здоровье Web Med опубликовало финальный и общий список привычек здоровых людей.

Так что же они делают? Выяснял Главред.

12 здоровых привычек

Завтрак

Планирование обеда

Вода

Перерыв

Оффлайн

Учеба

Курение

Сон

Тренировка

Прогулки

Баланс

Осознанность

Это важно по нескольким причинам. Во-первых, завтрак запускает метаболизм и останавливает вас в желании переесть позже. Кроме того, исследования показывают, что взрослые, у которых был здоровый завтрак, чувствуют себя лучше на работе, а дети, которые едят утром, получают более высокие оценки на тестах. Если поесть все таки нет времени, то перекусите утром батончиком из мюсли или фруктами. Только не пропускайте его.

Это поможет вам сэкономить время и деньги в долгосрочной перспективе. Сядьте и обдумайте свои цели и потребности в отношении вашего здоровья.

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Хотите сбросить вес? Сократить количество сахара, жиров или углеводов? Добавить белок или витамины? Приготовление еды будет держать вас под контролем. Вы будете знать, что и когда вы едите. Бонус: намного проще будет пропустить тортики и печеньки в офисе.

Вода сделать так много хорошего для вас. Простая вода также может помочь вам похудеть. Сладкие напитки связаны с ожирением и диабетом 2 типа. Если вы не любитель простой воды, добавьте аромат с помощью кусочков апельсина, лимона, лайма, арбуза или огурца.

Встаньте и двигайтесь. Сделайте глубокие выпады или растяжки. Это здорово для вашего тела и ума. Всего 30 минут ходьбы пять раз в неделю могут помочь избавиться от хандры.

Много ли проверяете свою электронную почту и социальные сети? Конечно, последние обновления ваших друзей и семьи находятся на расстоянии одного клика. Но это может подождать до утра.

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Установите время выхода из системы и отложите телефон. Когда вы сокращаете экранное время, это освобождает вас для других действий. Прогуляйтесь, почитайте книгу или проведите время с семьей.

Новые навыки помогают сохранить ваш мозг здоровым. Запишитесь на урок танцев или на творческую мастерскую. Еще лучше освоить новый язык. Умственная работа, которую он совершает, может замедлить признаки старения и даже отсрочить старческие изменения.

Если вы курите, бросайте. Это большой шаг к лучшему здоровью. Ваше тело восстанавливает себя быстро. Уже через 20 минут после вашей последней сигареты частота сердечных сокращений и артериальное давление падают. Зачем ждать? Отбросьте эту привычку, сегодня.

Сон улучшает самочувствие/ Dailymail

Хороший ночной сон помогает вам улучшить настроение, обостряет память и сосредоточенность, а также помогает изучать новые вещи. В долгосрочной перспективе он снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и помогает держать себя в форме. Стремитесь спать от 7 до 9 часов в сутки. Для лучшего отдыха делайте это по расписанию - приходите и просыпайтесь примерно в одно и то же время каждый день.

Силовые тренировки помогают организму обменивать жир на мышечную массу. Это означает, что вы будете сжигать больше калорий, даже когда вы будете кушать картошку. Но эти тренировки также могут помочь вам похудеть, укрепить свое сердце и укрепить кости. Выполняйте силовые упражнения, такие как отжимания, выпады и поднятие тяжестей, не реже двух раз в неделю.

Несколько минут на солнце повышают уровень витамина D, и это полезно для ваших костей, вашего сердца и вашего настроения. Кроме того, находясь на улице, вы, скорее всего, будете двигать своим телом, а не "парковать" его перед телевизором или компьютером. Если хотите, отдавайте предпочтение природе, а не улицам города. Одно исследование показало, что люди, которые прогуливались в городских зеленых зонах, были спокойнее, чем люди, которые гуляли в населенных пунктах.

Если вы молоды и активны, хороший баланс поможет вам избежать травм. Если вы старше, это будет держать вас в тонусе и снизит вероятность того, что вы упадете и сломаете кости. Независимо от вашего возраста, хороший баланс означает лучший мышечный тонус, более здоровое сердце и большую уверенность. Йога и тай-чи - отличные способы работать над этим, но все, что заставляет вас двигаться и даже просто ходить, может помочь.

Это может означать медитацию или просто наблюдением вокруг. Как бы вы это ни делали, исследования показывают, что внимательность снимает стресс, снимает боль и улучшает настроение. И ученые начинают понимать как. Одно исследование показало, что 8 недель регулярной медитации могут изменить части вашего мозга, связанные с эмоциями, обучением и памятью. Даже мытье посуды может быть полезно для вашего мозга, если вы делаете это осознанно.