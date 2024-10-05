Невероятный вкус не оставит никого равнодушным: как приготовить бешбармак с курицей и свининой

Такой способ приготовления не займет много времени, а все, кто попробует готовое блюдо, точно будут в восторге.

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Как приготовить бешбармак с курицей и свининой/ скрин

Бешбармак - это традиционное мясное горячее блюдо многих тюркских народов. Традиционно это блюдо готовится из баранины с добавлением овощей и подается на специальной лепешке. Но в наше время существует очень много вариантов приготовления этого блюда.

На украинском YouTube-канале "Правою і Лівою" рассказали о том, как приготовить бешбармак с курицей и свининой.

В кастрюлю нужно положить кусок филе курицы, кусок свинины, лавровый лист, перец горошком, лук, морковь и чеснок. Залить водой, добавить соль и молотый перец и отправить вариться примерно на 2 часа.

Пока готовится мясо, нужно приготовить тесто. Надо соединить просеянную муку, яйцо, щепотку соли, воду или бульон. Хорошо вымесить и оставить "отдохнуть" на 30 минут. Затем тесто раскатать тонким слоем и нарезать на квадратики.

Готовое мясо достать из кастрюли, а бульон хорошо процедить. Мясо разобрать на волокна.

Далее подготовить лук, нарезав его полукольцами. Положить лук в сотейник, залить бульоном и добавить щепотку соли. После закипания протушить 3-5 минут.

Квадратики теста отварить. К бульону добавить воду, довести до кипения и проварить тесто 2-3 минуты.

Далее все составляющие выложить слоями на тарелку.

Смотрите видео, как приготовить бешбармак с курицей и свининой:

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