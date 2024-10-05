Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Невероятный вкус не оставит никого равнодушным: как приготовить бешбармак с курицей и свининой

Алёна Воронина
5 октября 2024, 17:53
50
Такой способ приготовления не займет много времени, а все, кто попробует готовое блюдо, точно будут в восторге.
Бешбармак
Как приготовить бешбармак с курицей и свининой/ скрин

Бешбармак - это традиционное мясное горячее блюдо многих тюркских народов. Традиционно это блюдо готовится из баранины с добавлением овощей и подается на специальной лепешке. Но в наше время существует очень много вариантов приготовления этого блюда.

На украинском YouTube-канале "Правою і Лівою" рассказали о том, как приготовить бешбармак с курицей и свининой.

В кастрюлю нужно положить кусок филе курицы, кусок свинины, лавровый лист, перец горошком, лук, морковь и чеснок. Залить водой, добавить соль и молотый перец и отправить вариться примерно на 2 часа.

Пока готовится мясо, нужно приготовить тесто. Надо соединить просеянную муку, яйцо, щепотку соли, воду или бульон. Хорошо вымесить и оставить "отдохнуть" на 30 минут. Затем тесто раскатать тонким слоем и нарезать на квадратики.

Готовое мясо достать из кастрюли, а бульон хорошо процедить. Мясо разобрать на волокна.

Далее подготовить лук, нарезав его полукольцами. Положить лук в сотейник, залить бульоном и добавить щепотку соли. После закипания протушить 3-5 минут.

Квадратики теста отварить. К бульону добавить воду, довести до кипения и проварить тесто 2-3 минуты.

Далее все составляющие выложить слоями на тарелку.

Смотрите видео, как приготовить бешбармак с курицей и свининой:

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мясо рецепт рецепты
Реклама

Главное за день

Ещё
Армия Лукашенко сложит оружие: в Раде хотят перенести войну на территорию РБ

Армия Лукашенко сложит оружие: в Раде хотят перенести войну на территорию РБ

19:16Украина
Украину накроет циклон Finny: в каких областях похолодает и будут дожди с грозами

Украину накроет циклон Finny: в каких областях похолодает и будут дожди с грозами

18:50Синоптик
В разведке назвали новую цель РФ: враг перебрасывает резервы и идет на штурм

В разведке назвали новую цель РФ: враг перебрасывает резервы и идет на штурм

18:20Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Прислала в Москву: Алла Пугачева простилась со своим другом

Прислала в Москву: Алла Пугачева простилась со своим другом

Гороскоп на завтра 6 октября: Скорпионам - безосновательное обвинение, Тельцам - волна удачи

Гороскоп на завтра 6 октября: Скорпионам - безосновательное обвинение, Тельцам - волна удачи

Решение о переговорах с РФ принято: какие пункты предусмотрены - Financial Times

Решение о переговорах с РФ принято: какие пункты предусмотрены - Financial Times

В Москве поняли, Бразилия и Китай не шутят

В Москве поняли, Бразилия и Китай не шутят

Все будут в восторге: повар рассказал самый вкусный рецепт солянки

Все будут в восторге: повар рассказал самый вкусный рецепт солянки

Последние новости

19:16

Армия Лукашенко сложит оружие: в Раде хотят перенести войну на территорию РБ

18:50

Украину накроет циклон Finny: в каких областях похолодает и будут дожди с грозами

18:43

Байден обеспокоен действиями Трампа, если ему "не понравится" результат выборов в США

18:20

В разведке назвали новую цель РФ: враг перебрасывает резервы и идет на штурмВидео

17:53

Невероятный вкус не оставит никого равнодушным: как приготовить бешбармак с курицей и свининойВидео

Израиль против Ирана. Вспыхнет ли большая война на Ближнем ВостокеИзраиль против Ирана. Вспыхнет ли большая война на Ближнем Востоке
17:44

РФ получила не только оружие: в ЦПД объяснили, что войска КНДР делают на Донетчине

17:20

В ОП жестко ответили на "слив" о "гарантиях" Украине в обмен на территории – СМИ

16:38

Членство в НАТО в обмен на территории: Украине предлагают "немецкую модель" мира - FT

16:23

Гибель комбата 123-й бригады: в ВСУ заявили о "проблемах в военном коллективе"

Реклама
15:58

Снарядную дружбу Путина и Ким Чен Ына можно разбить: в ВСУ назвали способ

15:44

Оккупанты сами сбили свой самолет возле Константиновки - СМИ

15:16

Оживет полумертвый цветок: как реанимировать орхидею без мхаВидео

15:15

В шесть раз больше чем размеры Земли: ученые обнаружили странную планету

15:14

"Страна-изгой": в Индии жестко предупредили РФ насчет применения ядерного оружияВидео

15:09

Эксперт назвала дешевое средство, которое навсегда устраняет плесень в доме: в чем секрет

14:44

Войска РФ "хотят" взять районы Харькова под огневой контроль, ожидается обострение

14:21

Решение о переговорах с РФ принято: какие пункты предусмотрены - Financial Times

13:43

Этикет против ливня: как правильно пользоваться зонтомВидео

13:39

"Надо продержаться примерно месяц": назван прогноз дальнейших событий в войне

13:37

ВСУ попали прямо в яблочко: СУшка РФ стоимостью $50 млн "долеталась" на Донбассе

Реклама
13:29

ВСУ поразили 3 командных пункта армии РФ: детали точных ударов

12:52

"Есть четкая стратегия": Зеленский назвал две вещи, которые способны остановить агрессию РФВидео

12:07

Планы Путина после захвата Угледара: в разведке Британии назвали "цели"

12:04

РФ все чаще запускает дроны неустановленного типа: в Воздушных силах рассказали детали

11:45

Россия уходит под воду: в Алтайском крае огромный поток воды прорвал дамбы

11:31

Что делать с георгинами осенью: 10 правил выращивания шикарного цветкаВидео

11:00

Найти панду за 5 секунд смогут лишь единицы: чрезвычайно сложная загадка

10:33

У Лаврова сделали циничное заявление о ядерном оружии и "набросились" на США

10:20

Успешная наступательная операция: ВСУ продвинулись в Харьковской области - ISW

09:40

Ким Чен Ын "тащит" Путина, но РФ провалит две главных задачи – The Times

09:32

Что положить в лунку при посадке лилии осенью: секретная добавка обеспечит пышное цветениеВидео

08:59

В Москве поняли, Бразилия и Китай не шутятмнение

08:57

Влупили по самом ценном: дроны атаковали несколько предприятий в РФ - где попали

08:50

На Западе изменилось отношение к ядерным угрозам Путина – Time

08:25

С манатками в Украину: большое количество жителей Курщины захотели переселиться

07:43

Они - будущее Украины: Залужный выступил против снижения мобилизационного возраста

05:58

Гороскоп на завтра 6 октября: Скорпионам - безосновательное обвинение, Тельцам - волна удачи

05:35

Что будет с курсом до конца года и стоит ли покупать доллары прямо сейчас - прогноз

05:03

Язык сломать можно: какое самое длинное имя и фамилия в Украине - более 100 буквВидео

04:30

Все будут в восторге: повар рассказал самый вкусный рецепт солянкиВидео

Реклама
04:01

В Украины могут возникнуть проблемы с использованием новых авиабомб от США

03:00

Знают не все водители: какую кнопку в авто не стоит нажимать во время дождя

02:00

Прислала в Москву: Алла Пугачева простилась со своим другом

01:30

Беженцев из Украины меньше на 2 млн: демограф удивил неожиданным раскладомВидео

01:00

Что не так на картинке: только 1% самых умных найдет правильный ответ

04 октября, пятница
23:40

Часть мужчин не сможет получить бронь: Кабмин ужесточил требования к военнообязанным

23:00

Некоторые территории будут оккупированы: Столтенберг заявил о вступлении Украины в НАТО

22:45

РФ провоцирует Лукашенко: в ЦПД объяснили, почему российских дрон залетел в Беларусь

22:23

Сгорели таинственные контейнеры: СМИ раскрыли последствия атаки на аэродром РФФото

21:50

Залить кожуру апельсинов уксусом: женщина поделилась гениальным методом уборкиВидео

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять