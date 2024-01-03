Оптическая иллюзия не для слабонервных: сможете ли вы найти змею среди черепах

Только люди с высочайшим уровнем интеллекта смогут обнаружить змею, спрятанную среди улыбающихся черепах.

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Если вы заметите змею в этой оптической иллюзии, у вас великолепное зрение / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Головоломки помогают улучшить навыки критического мышления, внимания к деталям и пространственного мышления. При этом они снижают уровень стресса.

Исследования показали, что одна головоломка в день может помочь снизить риск возрастного снижения когнитивных функций и повысить уровень мотивации в целом.

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Кроме того, выброс дофамина при решении головоломки заставляет чувствовать себя более счастливым и менее напряженным. Если вы хотите получить массу пользы для здоровья, то попробуйте решить новую головоломку. На первый взгляд, она обманчиво проста, но на самом деле не каждый сможет найти змею, которая скрывается среди множества счастливых улыбающихся черепах.

Только те люди, которые обладают невероятно высоким уровнем внимания к деталям, интеллектом и превосходным зрением, способны всего за несколько секунд найти змею среди черепах.

Видите ли вы змею среди черепах? / Фото: mirror.co.uk

Головоломка может сбить вас с толку сходством форм и повторяющейся цветовой палитрой, поэтому довольно трудно рассмотреть каждую отдельную часть изображения.

Змея, которая скрывается где-то на изображении, также очень похожа по форме на черепах, поэтому найти ее еще сложнее. Змея сливается с черепахами.

Если вы еще не нашли змею, то вот подсказка: еще раз внимательно посмотрите на крайнюю левую часть изображения.

Сколько вам понадобилось времени, чтобы рассмотреть змею?

Правильный ответ на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал хитрую головоломку для настоящих детективов - нужно найти пятого гуся за 7 секунд.

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