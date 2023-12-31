Хитрая головоломка: только настоящий детектив найдет пятого гуся за 7 секунд

Головоломки прекрасно стимулируют когнитивные способности и помогают проверить наблюдательность. Кроме того, во время праздников они смогут развлечь и детей, и взрослых.
Ранее Главред уже предлагал разобраться с такой задачей: Лишь единицы найдут 3 ошибки на картинке: нужно разгадать загадку за 8 секунд.
Новая головоломка также заставит призадуматься.
Внимательно посмотрите на картинку. На ней изображен маленький мальчик, выгуливающий собаку в тихой сельской местности. Перед ним в пруду с голубой водой плавают четыре гуся. Где-то в этой безмятежной картине скрывается пятый гусь. Сможете ли вы его найти?
Чтобы доказать, что у вас по-настоящему зоркий глаз, пятого гуся нужно найти всего за семь секунд.
Итак, приготовьте таймер и сосредоточьтесь.
Если вы до сих пор не нашли пятого гуся, мы опубликовали правильный ответ ниже.
Если перевернуть картинку, то птицу видно намного лучше.
Ранее Главред опубликовал головоломку для рождественского настроения: нужно найти Санту за 9 секунд.
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