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Хитрая головоломка: только настоящий детектив найдет пятого гуся за 7 секунд

Анна Ярославская
31 декабря 2023, 02:22
Чтобы разгадать эту головоломку, действительно нужно дать волю своему воображению.

Головоломка
Головоломка с гусями заставит призадуматься / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Головоломки прекрасно стимулируют когнитивные способности и помогают проверить наблюдательность. Кроме того, во время праздников они смогут развлечь и детей, и взрослых.

Ранее Главред уже предлагал разобраться с такой задачей: Лишь единицы найдут 3 ошибки на картинке: нужно разгадать загадку за 8 секунд.

видео дня

Новая головоломка также заставит призадуматься.

Внимательно посмотрите на картинку. На ней изображен маленький мальчик, выгуливающий собаку в тихой сельской местности. Перед ним в пруду с голубой водой плавают четыре гуся. Где-то в этой безмятежной картине скрывается пятый гусь. Сможете ли вы его найти?

Чтобы доказать, что у вас по-настоящему зоркий глаз, пятого гуся нужно найти всего за семь секунд.

Итак, приготовьте таймер и сосредоточьтесь.

Видите ли вы пятого гуся на картинке?
Видите ли вы пятого гуся на картинке? / mirror.co.uk

Если вы до сих пор не нашли пятого гуся, мы опубликовали правильный ответ ниже.

Если перевернуть картинку, то птицу видно намного лучше.

Правильный ответ на головоломку
Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

Ранее Главред опубликовал головоломку для рождественского настроения: нужно найти Санту за 9 секунд.

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