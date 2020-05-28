УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Первое свидание с парнем - чего нельзя делать ни в коем случае

28 мая 2020, 00:54

Первое свидание с парнем - всегда волнующий момент, и девушки задаются вопросом - чего нельзя делать, а что себе позволить. Звездный эксперт ответил на столь волнующий вопрос.

Что нельзя делать не первом свидании девушке
Что нельзя делать не первом свидании девушке

Многих девушек волнует вопрос, чего нельзя делать на первом свидании с парнем, а на что наоборот - сделать упор. Большой опыт в сердечных делах у Олега Кензова - ведущего шоу Кохання на виживання на Новом канале. Сам он вполне устраивает свою личную жизнь, а также и своим подопечным.

Он с удовольствием дает ценные советы, как лучше строить отношения в наше время. И о первом свидании он рассказал блондинкам с шоу Нового канала Хто проти Блондинок.

Съемки шоу - это одно, а допросить ведущего - это святое, так что девушки накинулись на эксперта Нового канала Олега Кензова с вопросами и своими love stories.

Олег Кензов дал несколько советов, которые мы приводим нашим читателям

"На первом свидании не показывайте парню, что вы лучше, чем есть. Ведь рано или поздно он узнает правду", - советует Кензов девушкам, которые ищут пару.

Олег Кензов раскрыл тайну успешного первого свидания
Олег Кензов раскрыл тайну успешного первого свидания / Новый Канал

Второй совет, который уже касается не только первого свидания - о доверии.

"Нужно ежедневно создавать атмосферу доверия, взаимного понимания и сочувствия. Тогда семья станет настоящим убежищем от внешних невзгод и проблем", - настаивает ведущий Нового канала.

Кроме того, эксперт с сердечных дел рекомендует постоянно развиваться, как личность, чтобы отсеять "плохих" парней еще вначале общения. Разговор не о плохих парнях из фильмов или сериалов, а о "незрелых".Читайте такжеКак пережить расставание - 7 практических советов от эксперта

"Развивайтесь как самодостаточная личность. Человек, который желает "расти" интеллектуально и духовно, может создать полноценные отношения. Потому что с ним будет интересно! Уверен, что с девушкой, которая развивается, "плохому" парню будет неинтересно", - объяснил он свою мысль.

Кензов говорит, что работать над собой надо ежедневно.

"Например, я занимаюсь спортом, читаю книги, пишу песни. И на этом не останавливаюсь. А вы построите счастливую семью с общими ценностями и интересами", - признался он.

Кстати, то же самое советовала Эксперт Юлия Меньщикова, которая владеет брачным агентством. Она только за искренность на первом свидании, ибо, когда мужчина узнает девушку на 2, 3 свидании, или позже - происходит катастрофа, и могут закончится отношения.

Также она советует не вываливать на мужчину все свои проблемы на первом же свидании, и не перебивать его, рассказывая о своих бывших, или о своих подружках.

Напомним, что украинская звездная пара Катерина Репяхова и Виктор Павлик перенесли свою свадьбу из-за коронавируса.

Об их отношениях стало известно летом 2019 года, но только в 2020 они решились на свадьбу, хотя до этого тайно встречались не один год.

Олег Кензов отношения свидание психология
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:54
Первое свидание с парнем - чего нельзя делать ни в коем случае
00:19
Вознесение Господне 2020: какой сегодня праздник 28 мая и поздравления
27 мая, среда
23:54
В Кремле припугнули "непоправимыми последствиями" из-за плана В по Донбассу
23:25
SpaceX отменила миссию по отправке астронавтов в космос Видео
22:57
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 27 мая
22:39
Оккупанты Путина довели Крым: из-за выкачивания воды обмелело озеро
22:08
Во Франции на заводе произошла кровавая стрельба: есть жертвы
21:53
"Что-то ужасное": Москаль рассказал, что с ним произошло в прямом эфире Видео
21:37
В Раде пояснили, зачем нужен закон о двойном гражданстве
21:24
Малюська похвастался резким увеличением зарплаты
20:58
ЕС выделит кругленькую сумму для "спасения экономик" - сколько и кто получит
20:55
После скандала с выставкой картин Порошенко получил новый вызов на допрос Видео
20:30
Вакцина на подходе: в США сделали неожиданное заявление о борьбе с COVID-19 Видео
20:26
Вирусолог перечислила препараты, которыми опасно лечить коронавирус
20:03
Почему 75% миллениалов одиноки: ученые докопались до истины Видео
19:53
Автономии больше нет: Помпео поставил "диагноз" Гонконгу
19:52
Цены пробили психологическую отметку: в Украине новое подорожание на АЗС
19:50
Почему умер Дмитрий Дяченко: назвали причины смерти американо-украинского актера
19:36
В МИД Грузии сделали важное заявление об Украине
19:28
Смягчение карантина в Киеве: главный санитарный врач опроверг Кличко Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять