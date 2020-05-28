Первое свидание с парнем - чего нельзя делать ни в коем случае

Что нельзя делать не первом свидании девушке

Многих девушек волнует вопрос, чего нельзя делать на первом свидании с парнем, а на что наоборот - сделать упор. Большой опыт в сердечных делах у Олега Кензова - ведущего шоу Кохання на виживання на Новом канале. Сам он вполне устраивает свою личную жизнь, а также и своим подопечным.

Он с удовольствием дает ценные советы, как лучше строить отношения в наше время. И о первом свидании он рассказал блондинкам с шоу Нового канала Хто проти Блондинок.

Съемки шоу - это одно, а допросить ведущего - это святое, так что девушки накинулись на эксперта Нового канала Олега Кензова с вопросами и своими love stories.

Олег Кензов дал несколько советов, которые мы приводим нашим читателям

"На первом свидании не показывайте парню, что вы лучше, чем есть. Ведь рано или поздно он узнает правду", - советует Кензов девушкам, которые ищут пару.

Олег Кензов раскрыл тайну успешного первого свидания / Новый Канал

Второй совет, который уже касается не только первого свидания - о доверии.

"Нужно ежедневно создавать атмосферу доверия, взаимного понимания и сочувствия. Тогда семья станет настоящим убежищем от внешних невзгод и проблем", - настаивает ведущий Нового канала.

Кроме того, эксперт с сердечных дел рекомендует постоянно развиваться, как личность, чтобы отсеять "плохих" парней еще вначале общения. Разговор не о плохих парнях из фильмов или сериалов, а о "незрелых".Читайте такжеКак пережить расставание - 7 практических советов от эксперта

"Развивайтесь как самодостаточная личность. Человек, который желает "расти" интеллектуально и духовно, может создать полноценные отношения. Потому что с ним будет интересно! Уверен, что с девушкой, которая развивается, "плохому" парню будет неинтересно", - объяснил он свою мысль.

Кензов говорит, что работать над собой надо ежедневно.

"Например, я занимаюсь спортом, читаю книги, пишу песни. И на этом не останавливаюсь. А вы построите счастливую семью с общими ценностями и интересами", - признался он.

Кстати, то же самое советовала Эксперт Юлия Меньщикова, которая владеет брачным агентством. Она только за искренность на первом свидании, ибо, когда мужчина узнает девушку на 2, 3 свидании, или позже - происходит катастрофа, и могут закончится отношения.

Также она советует не вываливать на мужчину все свои проблемы на первом же свидании, и не перебивать его, рассказывая о своих бывших, или о своих подружках.

Напомним, что украинская звездная пара Катерина Репяхова и Виктор Павлик перенесли свою свадьбу из-за коронавируса.

Об их отношениях стало известно летом 2019 года, но только в 2020 они решились на свадьбу, хотя до этого тайно встречались не один год.