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Виктор Павлик перенес свадьбу с пиарщицей

26 мая 2020, 21:37

Украинский певец Виктор Павлик назначил свадьбу со своей пиарщицей Катериной Репяховой.

Виктор Павлик женился
Виктор Павлик женится на Екатерине Репяховой / Instagram

Виктор Павлик перенес свадьбу с Катериной Репяховой из-за коронавируса.

Бывшая пиарщица певца Екатерина Репяхова, с которой он сошелся после развода с женой в 2019 году, раскрыла планы на свадьбу.

После открытия их отношений Виктора Павлика и Катерину Репяхову начали осуждать в сети - начиная от того, что Павлик изменил своей жене Ларисе Созаевой,  заканчивая осуждением того, что Павлик решил жениться на вдвое моложе его Катерине Репяховой, которой было 25 лет. 

"Сначала свадьба была запланирована на 10 июня, теперь перенесли на середину августа", - пишет она в своем Stories.

Репяхова Катерина и Виктор Павлик отложили свадьбу
Репяхова Катерина и Виктор Павлик отложили свадьбу / @repyahovakate

Напомним, после расставания, бывшая жена Виктора Павлика Лариса Созаева устроила скандал с публикацией провокационных сливов с бывшим мужем в сеть.

О том, что Виктор Павлик и Катерина Репяхова женяться подозревали еще с июля 2019.

Виктор Павлик Екатерина Репяхова новости шоу бизнеса
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