Похвасталась кольцом: Павлик женился на 25-летней Репяховой

Виктор Павлик женился d 4 hfp / Instagram

Новая девушка Виктора Павлика, которую он уже успел назвать "четвертая жена", взбудоражила сеть неоднозначным снимком.

В своих сторис она показала правую руку, на безымянном пальце которой были сразу два кольца.

Девушка добавила на фото тег маникюрного салона, но лучшая половина человечества сразу заподозрила что-то неладное. Ведь до этого она сделала совершенно неоднозначное заявление.

Катя Репяхова заинтриговала новым кольцом / скриншот

"И в радости, и не в радости. По дороге любой и до старости", - написала она под снимком, на котором позирует с Виктором Павликом.

Виктор Павлик женился / Instagram

Хотя никто не делал публичных заявлений, этого было вполне достаточно - в комментариях им желают счастливой совместной жизни и любви.

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К слову - после фото с кольцом, Катя Репяхова похвасталась, что отправляется куда-то в путешествие.

Катя Репяхова и билеты на отдых/ скриншот

Однако сама Репяхова поспешила разочаровать всех - в сторис она показала, что Павлик сделал ей предложение еще в 2016 году и показала фото кольца. Вероятно, официально они расписались только теперь.

Катя Репяхова с обручальным кольцом/ скриншот

Катя Репяхова показала обручальное кольцо/ скриншот

Напомним, в конце июня стало известно, что Виктор Павлик развелся с третьей женой, бросив ее с онкобольным сыном и официально раскрыл отношения со своей 25-летней помощницей, которая вдвое его моложе.