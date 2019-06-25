"Кобель гулящий, виагра в помощь": в Сети перетирают шашни Виктора Павлика с 25-летней девушкой

25 июня 2019, 18:33

Белокурая пассия Виктора Павлика рассказала журналистам, что знакома с Виктором Павликом много лет.

  • У Виктора Павлика новая возлюбленная instagram.com/repyahovakate
  • У Виктора Павлика новая возлюбленная instagram.com/repyahovakate
  • У Виктора Павлика новая возлюбленная instagram.com/repyahovakate
  • У Виктора Павлика новая возлюбленная instagram.com/repyahovakate
  • У Виктора Павлика новая возлюбленная instagram.com/repyahovakate
  • У Виктора Павлика новая возлюбленная instagram.com/repyahovakate
  • У Виктора Павлика новая возлюбленная instagram.com/repyahovakate
  • У Виктора Павлика новая возлюбленная instagram.com/repyahovakate
  • У Виктора Павлика новая возлюбленная instagram.com/repyahovakate
  • У Виктора Павлика новая возлюбленная instagram.com/repyahovakate

53-летний украинский певец Виктор Павлик огорошил своих фанатов новым романом. Шикидим якобы вначале тайно оформил развод с третьей женой, и стал жить со своим концертным директором - 25-летней Екатериной Репяховой.

Белокурая пассия Виктора Павлика рассказала журналистам, что знакома с Виктором Павликом много лет. Она впервые увидела своего избранника в Трускавце.

"Я с детства любила творчество Виктора. Часто ездила с мамой в Трускавец отдыхать, лечиться, пить водичку, а он там постоянно выступал. Поэтому на его концертах я бывала с самого детства. У меня много фотографий с ним. Каждый раз, приезжая в Трускавец, я коллекционировала наши совместные фотки ", - рассказала девушка изданию The Lime.

А более близко фанатка и артист познакомились в гостинице в Николаеве. Девушка подарила артисту букет цветов с запиской, в которой призналась ему в любви, и после концерта специально поджидала Павлика на ресепшине.

"Ждала очень долго, часа три, наверное. Никто не приехал. Расстроенная я ушла в номер, но, закрывая дверь, услышала его голос - он прощался со своим водителем. Оказалось, что у нас соседние номера. Я вышла в коридор, а он мне говорит: "А я вас искал", - рассказала журналистам Катерина.

По словам Екатерины, так завязались их отношения. Но связь пара скрывала лишь изначально. Певец не сразу решился на развод с третьей женой Ларисой и старался постепенно знакомить молодую избранницу с тремя детьми.

Читайте также"Волосы повылезали, бровей нет": Виктор Павлик рассказал о состоянии здоровья онкобольного сынаОтметим, что в своем Instagram Виктор Павлик отношения с девушкой, которая вдвое моложе него, не афишировал. Зато Екатерина в своем профиле в Соцсети то и дело размещала фотографии со своим кумиром.

Добавим, что молодая пассия Виктора Павлика обожает выставлять напоказ свои фотографии в купальнике. Их у нее на странице великое множество.

Справедливости ради стоит отметить, что граждане в Сети не слишком радостно восприняли новость о романе Виктора Павлика с этой девушкой. Многих артист разочаровал, так как люди видели в  нем порядочного семьянина.

"Подленько", "Старый чертяка", "От жук" "Ален Делон украинский, гномик", "Виагра в помощь", "Седина в голову- бес в ребро....закон бумеранга никто не отменял", "Сына хоть вылечил? А то всем миром собирали", "Кобель гулящий!", "Только вылечили сына, выглядел, как хороший семьянин. Разочаровал. Нижний орган заправляет, не мозги", - пишут украинцы в Facebook.

К слову, Виктор Павлик был официально женат 4 раза. Примечательно, что третья и четвертая жена артиста – одна и та же женщина по имени Лариса. По словам инсайдеров, отношения в паре начали портиться в 2016 году, после празднования 50-летнего юбилея певца. 

Напомним, ранее сообщалось, Виктор Павлик планирует стать депутатом Верховной Рады.

Также ранее Виктор Павлик рассказал о состоянии онкобольного сына.

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Виктор Павлик
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