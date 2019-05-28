Виктор Павлик планирует стать депутатом Верховной Рады

Виктор Павлик может стать народным депутатом Украины / Главред

Известный украинский певец Виктор Павлик заявил о намерении принять участие в предстоящих парламентских выборах в списке партии Стабильность.

В комментарии LB.ua исполнитель сообщил, что ведет переговоры с лидером политсилы Василием Журавлевым, который в 2019 году баллотировался на пост президента Украины.

"Нет дыма без огня. Окончательного решения пока нет. В любом случае я буду поддерживать партию Стабильность, даже если не пойду на выборы" - сказал Павлик.

Журавлев пояснил, что ведет переговоры с певцами с Виктором Павликом и Олегом Винником об участии в выборах в составе его политической партии. Решение будет окончательно оглашено на съезде партии, который состоится через несколько недель.

У Винника информацию об участии в выборах отрицают и констатируют, что певец занимается концертным туром, а не выборами.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о намерении уйти в отставку сразу после парламентских выборов, а затем продолжить работу в политике.