"Волосы повылезали, бровей нет": Виктор Павлик рассказал о состоянии здоровья онкобольного сына

19 февраля 2019, 12:12

19-летний Павел верит в то, что уже здоров.

Виктор Павлик, сын
Виктор Павлик поделился хорошими новостями о здоровье сына / https://www.facebook.com/vpavlik100

Украинский певец Виктор Павлик поделился с поклонниками информацией о состоянии здоровья его 19-летнего сына Павла Павлика, который лечится от рака позвонков в Киеве.

По словам певца, его сын идет на поправку: уже двигается самостоятельно и радует семью хорошими анализами. Парень прошел уже 6 курсов химиотерапии из 10 необходимых, передает Tochka.net.

"Конечно, уже гораздо лучше, Павел выздоравливает, единственное, что набрал лишние килограммы, потому что мало двигается. Аппетит хороший, ест хорошо, анализы хорошие, уже шесть химий прошел, а надо минимум десять. Волосы повылезали, бровей нет, трудно, но уже ходит сам, иногда с палочкой. Вашими молитвами, Божьей волей и вашей поддержкой стремительно идет на поправку, самое главное то, что он свято верит в то, что он уже здоров", - отметил Павлик.

Артист признался, что на его просьбу о помощи средств на лечение сына откликнулись как его фанаты, так и звезды шоу-бизнеса.

"Было очень приятно то, что мне позвонила София Михайловна Ротару и предложила свою поддержку, я поблагодарил искренне, но это уже было на той стадии, когда люди много прислали, но все равно она готова меня поддержать. Очень-очень всем спасибо! И Слава Вакарчук тоже помог, хотя мы с ним не настолько близки друзья, чтобы я мог ожидать, что такое будет. Но он лично позвонил и предложил помощь. И много-много других артистов - Света Лобода, Тина Кароль, Сергей Притула, очень много, все мои друзья, все, кого я знаю", - рассказал певец.

Ранее лидер группы "Дюна" рассказал об онкологии у себя и жены-певицы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Виктор Павлик
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

12:13
"Показал пенис": в метро Киева мужчина развращал девочку, опубликовано фото
12:12
"Волосы повылезали, бровей нет": Виктор Павлик рассказал о состоянии здоровья онкобольного сына
12:04
Ребенок в луже крови: в киевской школе ученице с разбитой головой отказались вызвать скорую Видео
11:50
Особое полнолуние 19 февраля: чего опасаться и как воспользоваться смелостью Льва Видео
11:38
Стало известно, почему нельзя конфисковать имущество Януковича по делу о госизмене Видео
11:36
"Берите зонты": синоптик рассказала о резкой смене погоды в Украине Видео
11:30
Избирательная кампания курильщика мнение
11:11
Группа Queen выступит на "Оскаре-2019" Видео
11:10
"Деревья гибнут одно за другим": в Крыму пожаловались на засоление почвы
10:59
Власти США отменили все встречи с руководством РФ – Порошенко
10:56
"Мощнейший поединок": промоутер рассказал о подготовке супербоя Усик – Поветкин Видео
10:46
Девушка дня Instagram: модель с нестандартной внешностью Анастасия Саленко Фото
10:21
В России решили состряпать новые дела против бойцов ООС на Донбассе Видео
10:10
Военный эксперт назвал условие завершения войны на Донбассе
10:02
Украина призвала кинотеатры США забанить российский фильм Т-34
09:55
Северный поток-2 долгое время будет наполовину пустым – СМИ
09:45
"На руках много крови": СМИ рассказали о диверсанте, взятом в плен на Светлодарке Видео
09:27
16 американских штатов подали в суд на Трампа
09:26
Порошенко избавился от своего конкурента на президентских выборах Видео
09:20
Якубович попытался "обелить" зрителей, разгребавших еду с барабана Поле чудес
09:15
Возрождающаяся Россия: миф и реальность мнение
09:05
"Крашеный лис": украинский футболист угодил в Польше в "бандеровский" скандал
08:50
В Укргидрометцентре спрогнозировали конец февральской "жары" Видео
08:39
Суперлуние года: когда смотреть и чем опасно уникальное астрономическое явление Видео
08:24
"Четверть бюджета": названы расходы Украины в 2019-м на погашение долгов Видео
08:21
Как Трампу помешали бросить Украину на расстерзание Кремлю мнение
07:50
100 гривен за пачку: в Украине ударят гривной по курильщикам Видео
07:25
Украина выбилась в лидеры по числу антироссийских санкций Видео
07:15
Астролог объяснил, почему трезубец – единственный удачный государственный символ Украины
07:12
Победа Порошенко будет воспринята как обман мнение
06:47
"Зачем так очевидно тянуть?": сеть негодует из-за высокой оценки выступления Kazka судьями нацотбора
06:33
Как готовить кексы: "крутезные" рецепты кексов Видео
06:03
Стало известно о важном решении суда по Супрун
04:59
ООН: КНДР тайно развивает свою ядерную программу
04:30
Ученые рассказали, почему постоянный секс по утрам - хорошо
04:11
Восемь кандидатов в президенты Украины попросили обеспечить им охрану
03:49
Глава ОБСЕ распек Климкина за недопуск российских наблюдателей на выборы
03:27
Состояние здоровья Скрипаля ухудшается
03:08
"Секса не было только в Венгрии": скандальный Милевский рассказал о своих половых подвигах
02:42
"Вот так выглядят феи!": Даша Астафьева покорила сеть чувственной фотосессией с бабочками
02:12
Кража картины из Третьяковки: крымчанин объяснил, зачем украл полотно Ай-Петри. Крым Видео
02:03
"Она потерянный человек": Волочкова рассказала о пагубной зависимости Собчак
01:42
Нибиру: в NASA вычислили расстояние до планеты смерти
01:32
Тина Кароль восхитила поклонников чувственной фотосессией
01:12
"Бесогон е*аный": Михалкова распекли на все корки за слова о "возврате" Украины через кровь Видео
01:01
Церковь Кипра жестко раскритиковала действия РПЦ против ПЦУ
00:43
"Лучше оригинала": в сети восхищены кавером на песню Kazka для Евровидения Видео
00:17
В торговом центре Киева взломавшие систему хакеры показали свастику Видео
18 февраля, понедельник
23:58
Кириленко жестко осек гастролирующих в России участников нацотбора на Евровидение Видео
23:33
Давка за еду у барабана на Поле чудес: в России отреагировали неоднозначно
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться