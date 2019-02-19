"Волосы повылезали, бровей нет": Виктор Павлик рассказал о состоянии здоровья онкобольного сына

Виктор Павлик поделился хорошими новостями о здоровье сына / https://www.facebook.com/vpavlik100

Украинский певец Виктор Павлик поделился с поклонниками информацией о состоянии здоровья его 19-летнего сына Павла Павлика, который лечится от рака позвонков в Киеве.

По словам певца, его сын идет на поправку: уже двигается самостоятельно и радует семью хорошими анализами. Парень прошел уже 6 курсов химиотерапии из 10 необходимых, передает Tochka.net.

"Конечно, уже гораздо лучше, Павел выздоравливает, единственное, что набрал лишние килограммы, потому что мало двигается. Аппетит хороший, ест хорошо, анализы хорошие, уже шесть химий прошел, а надо минимум десять. Волосы повылезали, бровей нет, трудно, но уже ходит сам, иногда с палочкой. Вашими молитвами, Божьей волей и вашей поддержкой стремительно идет на поправку, самое главное то, что он свято верит в то, что он уже здоров", - отметил Павлик.

Артист признался, что на его просьбу о помощи средств на лечение сына откликнулись как его фанаты, так и звезды шоу-бизнеса.

"Было очень приятно то, что мне позвонила София Михайловна Ротару и предложила свою поддержку, я поблагодарил искренне, но это уже было на той стадии, когда люди много прислали, но все равно она готова меня поддержать. Очень-очень всем спасибо! И Слава Вакарчук тоже помог, хотя мы с ним не настолько близки друзья, чтобы я мог ожидать, что такое будет. Но он лично позвонил и предложил помощь. И много-много других артистов - Света Лобода, Тина Кароль, Сергей Притула, очень много, все мои друзья, все, кого я знаю", - рассказал певец.

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