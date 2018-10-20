Лидер группы "Дюна" рассказал об онкологии у себя и жены-певицы

20 октября 2018, 19:22

Знаменитая семейная пара уже прошла несколько курсов лучевой терапии.

Сенчукова и Рыбин больны раком

Известный российский эстрадный исполнитель, фронтмен группы "Дюна" Виктор Рыбин рассказал, что врачи диагностировали рак кожи у него, а также у жены – певицы Натальи Сенчуковой.

"У нас рак кожи. И у меня, и у Наташи", - сообщили супруги в эфире канала НТВ.

По словам Рыбина, сначала пятно на ноге появилось у его жены, который медики диагностировали, как "кератоз". Через два года пятно на лице появилось и у него. В больнице кожное заболевание удалили лазером, однако оно очень быстро вернулось.

Супруги рассказывают, что более детальные анализы решили сдать накануне очередной поездки к морю.

"Ребята, у вас проблемы, вас ждет онколог. У вас рак кожи", — процитировал сообщение, полученное от врача во время отдыха, Виктор Рыбников.

Исполнители сознались, что уже прошли по 13 сеансов лучевой терапии каждый, и сейчас ждут повторных результатов анализов.

Напомним, украинский певец Виктор Павлик сообщил, что у его младшего сына, 19-летнего Павла, рак проявился неожиданно, парня просто "скосило" — у него отказали ноги.

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болезнь диагноз Рыбин онкология Дюна
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