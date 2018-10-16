В США ушел из жизни сооснователь Microsoft Пол Аллен

Аллен умер от рецидива рака / Фото: zunited.net

В США умер известный программист и предприниматель Пол Аллен, который в 1975 году вместе с Биллом Гейтсом основал операционную систему Microsoft.

Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на информацию семьи умершего, 65-летний бизнесмен скончался от рецидива одного из видов рака.

В 2009 году Аллену удалось излечиться от неходжкинской лимфомы в результате облучение большими дозами радиации и пересадки костного мозга. Однако впоследствии выяснилось, что заболевание полностью не исчезло, а было приостановлено.

Сестра сооснователя Microsoft Джуди Аллен отметила, что ее брат был "во всех смыслах замечательным человеком", которого во всем мире знали, как IT-разработчика и филантропа.

Как известно, Аллен и Гейтс были школьными приятелями и основали Microsoft в студенческие годы. В 1981 году бизнесмен ушел из компании, однако оставил часть акций. Впоследствии он много инвестировал в новые технологии. Его состояние, по оценкам Forbes, превышает 20 миллиардов долларов.

Как ранее сообщалось, испанская оперная певица, легендарная Монсеррат Кабалье скончалась на 86-м году жизни в одной из клиник Барселоны.