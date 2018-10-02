Умер известный актер Роман Карцев

Роман Карцев умер в возрасте 79 лет

Известный артист эстрады, театра и кино, и сатирик Роман Карцев ушел из жизни 2 октября. На момент смерти мужчине было 79 лет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Наталья Жванецкая.

Причина смерти пока что не известна.

Артиста не стало в Москве, информацию о смерти актера подтвердила и его внучка Вероника Евстигнеева.

"Дедушка скончался сегодня рано утром", - сказала она.

Карцев наиболее запомнился зрителям по ролям в картинах "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и "Мастер и Маргарита".

Ранее умер знаменитый французский шансонье Шарль Азнавур.