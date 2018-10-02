Умер известный актер Роман Карцев

Артиста не стало на 80-ом году жизни.
Известный артист эстрады, театра и кино, и сатирик Роман Карцев ушел из жизни 2 октября. На момент смерти мужчине было 79 лет.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила Наталья Жванецкая.
Причина смерти пока что не известна.
Артиста не стало в Москве, информацию о смерти актера подтвердила и его внучка Вероника Евстигнеева.
"Дедушка скончался сегодня рано утром", - сказала она.
Карцев наиболее запомнился зрителям по ролям в картинах "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и "Мастер и Маргарита".
Ранее умер знаменитый французский шансонье Шарль Азнавур.