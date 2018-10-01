Умер знаменитый французский шансонье Шарль Азнавур

Исполнитель скончался на 95-м году жизни.
В возрасте 94 лет скончался французский шансонье Шарль Азнавур.
Об этом сообщает Associated Press.
Азнавур создал примерно 1300 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 миллионов дисков. Согласно совместному опросу журнала Time и CNN (1998), Азнавур признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.
Le chanteur Charles Aznavour est décédé à l'âge de 94 ans, (attachées de presse) #AFP— Agence France-Presse (@afpfr) 1 October 2018
Ранее скончался легендарный американский музыкант.