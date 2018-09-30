Скончался легендарный американский музыкант

Отис Раш - кумир многих известных музыкантов / Иностранные СМИ

В воскресенье, 30 сентября, в США не стало известного музыканта и блюзмена, гитариста Отиса Раша.

Исполнитель скончался на 85-м году жизни - причиной стали осложнения после инсульта, который блюзмен перенес еще в 2003 году, передает NBS News.

"Он оставил после себя жену, восемь детей, множество внуков и правнуков", - сказано в заявлении семьи Раша.

Читайте такжеВ Лондоне умер легендарный продюсер "Звездных войн" Гэри КуртцБлюзовый исполнитель Отис Раш родился 29 апреля 1934 года в Филадельфии, штат Миссисипи. Карьеру музыкант начал в 1948 году в Чикаго, играя в местных клубах, и стал одним из "отцов-основателей" вест-сайд-блюза ("Блюз Западного побережья").

В 1956 году с песней I Can’t Quit You Baby музыкант вырвался на мировой уровень - песня, кстати, считается классикой мирового блюза. Музыка Отиса Раша оказала значительное влияние на большое число исполнителей, начиная от Карлоса Сантаны и Эрика Клэптона до рок-группы "Led Zeppelin".

Напомним, ранее в городе Сан-Франциско (штат Калифорния, США) в возрасте 76 лет умер гитарист и один из основателей легендарной психоделической рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин.