В США умер гитарист и основатель легендарной рок-группы

Марти Балин / NBC News

В городе Сан-Франциско (штат Калифорния, США) в возрасте 76 лет умер гитарист и один из основателей легендарной психоделической рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин.

Соответствующее сообщение опубликовало авторитетного западное шоу-бизнес-издание Variety со ссылкой на представителя музыканта. Согласно обнародованным данным, Балин скончался в четверг, 27 сентября, в кругу своей семьи. Причина его кончины держится в секрете.

Марти Балин (имя при рождении Мартин Джерел Бухвальд) был родом из американского "кукурузного пояса" − штата Огайо. Он вместе с певцом и гитаристом Джерри Гарсией основал Jefferson Airplane в 1965-м году. Второй альбом группы "Surrealistic Pillow" ("Сюрреалистическая подушка") принес коллективу международный успех, а треки "Somebody to Love"("Полюбить кого-то") и "White Rabbit" ("Белый кролик") стали шлягерами и впоследствии вошли в топ-500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.

Напомним, ранее сообщалось о том, что скончался бывший участник легендарной российской рок-группы "Кино".