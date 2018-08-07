Умер участник группы "Кино"

Андрей Кирсанов

В возрасте 52 лет скончался художник Андрей Кирсанов, принимавший участие в творчестве группы "Кино" в качестве сессионного музыканта.

Об этом сообщил музыкант Алексей Вишня в Facebook.

"Я просил его об интервью этой зимой - он уже не хотел ни о чём говорить. Покойся с миром, Андрюх", - написал Вишня.

По словам художника и музыканта, Сергея "Африки" Бугаева, в последние годы жизни Кирсанов боролся с онкологическим заболеванием.

Кирсанов является автором обложки альбома "Группа крови". Кроме того, он играл в группе на бас-гитаре как сессионный музыкант (например, в песне "Следи за собой").

"Кино" - популярная советская рок-группа 1980-х годов. Лидером и автором практически всех текстов и музыки был Виктор Цой, после гибели которого коллектив, выпустивший в общей сложности за девять лет на студийных альбомах более ста песен, несколько сборников и концертных записей, а также большое количество неофициальных бутлегов, прекратил существование.