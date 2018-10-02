"Путина не слушаю, но думаю, что все врут": главные цитаты Романа Карцева

2 октября 2018, 12:42

Юморист делился своими ощущениям от Одессы, высказывался о современном КВН и войне на Донбассе.

Известный актер и сатирик Роман Карцев ушел из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщила Наталья Жванецкая.

Известно, что в течение нескольких месяцев перед трагическим событием он находился в больнице.

Родившийся в Одессе сатирик переживал за свою малую родину и за Украину. "Главред" собрал высказывания юмориста о войне, политике, России и Украине.

ОБ УКРАИНЕ

Конечно, я переживаю. Это моя родина, очень жаль, что такой ужас творится. И непонятно, как будет дальше. У меня болит сердце не только за Одессу, но и за Украину. Я объездил эти места по многу раз, прекрасно знаю Львов, Черновцы, Ивано-Франковск. В Киеве был раз двадцать. Хочется, чтобы это все скорее закончилось и люди смогли спокойно жить и работать. А теперь Украина лежит, и ее, лежачую, некоторые добивают.

Я ни за кого, я за Одессу, я за Украину. Еще пять лет назад, когда был первый Майдан, я приезжал на гастроли и в конце спектакля говорил: "Ребята, я пожелаю добра, мира, но не дай бог вам превратиться в Южную или Северную Корею". И сейчас я желаю того же самого.

О ВОЗРОЖДАЮЩЕМСЯ ФАШИЗМЕ

В Украине всегда были отряды, которые ходили с огнями и фашистскими флагами. Но все происходило очень тихо, да и "ходоков" было немного. Им давали пройтись — и они шли. То же мы можем наблюдать в Прибалтике. А вообще, очень обидно, когда страна перенесла столько горя во время войны и вдруг сталкивается с возрождающимся фашизмом. Это, черт его знает, такой стойкий строй!

О КВН

Наш КВН – это детский сад. Есть способные юмористы, но что они несут? Пошлость дичайшая, свежей мысли – ноль. Масляков слова не дает сказать. А ведь КВН в свое время придумали (это были Альберт Аксельрод, Илья Рутберг и Марк Розовский), чтобы молодежь могла выражать гражданскую позицию с помощью сатиры. А сейчас программа превратилась просто в шутки ни о чем, а кавээнщики – везде, на всех каналах.

Часть зала на съемках у них – подставные, свои люди. Специально хохочут "в нужных местах", хлопают. Потом этот смех вставляют в телепередачу. Но когда эти же ребята пытаются выступать на сцене, в реальном зале – там гробовая тишина. Они проваливаются. Зрители не реагируют.

О БОРИСЕ НЕМЦОВЕ

Мы летели в Москву, целый самолет артистов, и нас посадили в Нижнем Новгороде, потому что Москва не принимала. Был где-то час ночи. Среди нас оказалась девочка-артистка, которая жила в Нижнем Новгороде. Конечно, она попросила, чтобы ее выпустили, ведь она-то уже дома. Какой ответ был?! "Нельзя, мы не имеем права". Она плакала, просила. Начали искать телефон Немцова — он тогда был губернатором. Нашли, позвонили, разбудили — правда, — рассказали историю. Борис Ефимович попросил перезвонить через 10 минут. Ситуация быстро разрешилась: пришел пилот и выпустил девушку.

Вот такая история. А вообще, конечно, жалко. Парень был талантливый, красивый, нормальный. Потому что сейчас таких в правительстве мало. Это чувствовали все, кроме его врагов, конечно, которых он, как ни странно, тоже любил. Он был очень добрый… Потеряли такого хорошего человека.

О ПУТИНЕ

Смотреть нечего, все брешут. Я не верю ни одному слову. Хоть я и не политик, но чувствую по людям, как артист, что врут. Так как хорошо знаю и ту сторону, и эту. Политики все врут, это их профессия. Если он не соврет – его выгонят. . Вся политика во всем мире построена на вранье. Они даже если хотят говорить правду, то все равно врут.

ОБ УКРАИНЦАХ

В России живут миллионы украинцев. Половина Москвы – это люди из Украины. Я в Лондоне был, выступал в зале на 700 мест –смотрю, они так хорошо принимают, хохочут. Спрашиваю: "Наверное, здесь украинцев много? Ну-ка встаньте, кто из Украины?" Встало почти три четверти зала. Люди бегут, потому что никто не знает, чем все закончится.

О ТРАГЕДИИ В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ

Вы знаете, я стараюсь не говорить об этом. Меня все спрашивают, приглашают на какие-то ток-шоу. Я не хожу. И не могу говорить, потому что это очень близко, очень сокровенно и очень печально. И грустно. Никто не ожидал такого. Одесса — город неполитизированный абсолютно. Я вернулся оттуда недавно, за два дня до погрома. Конечно, история повторяется, ничего не сделаешь. И погромы были в свое время. Громили евреев в основном, цыган, а тут просто свои своих били. Причем погибли все одесситы, молодые в основном, большинство совершенно безоружные.

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