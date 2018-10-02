Роман Карцев

2 октября 2018, 12:04

Советский и российский артист эстрады, театра и кино, сатирик.

Роман Карцев
Роман Карцев / https://24smi.org

Дата рождения: 20 мая 1939 года, Одесса, СССР.

Образование и детство

Роман Карцев (настоящая фамилия Кац) родился в семье одесситов: отец - Аншель Зельманович Кац - футболист, участник Великой Отечественной войны, который после ранения и демобилизации в 1946 году стал судьей матчей второй лиги чемпионатов Украины и тренером.

Мать Романа - Сура-Лея (в быту Соня) Рувиновна Фуксман была секретарем парторганизации обувной фабрики и контролером ОТК.

До войны Карцев жил с родителями в Тирасполе, где его отец в 1939 -1941 годах был нападающим тираспольской команды во второй лиге чемпионата СССР по футболу. Отец Романа служил во время Великой Отечественной войны в авиации, в это время он с матерью и братом были в эвакуации в Омске. После демобилизации отца вся семья вернулась в Одессу.

У Романа также есть брат Алик, который стал фокусником, работал в цирке, на эстраде в США под псевдонимом Карц, и сестра Лиза, которая также эмигрировала в США,

Окончив школу в 1956 году, Роман пошел работать наладчиком на швейную фабрику "Авангард", параллельно выступая в драмкружке Дома культуры моряков.

Спустя четыре года он получил приглашение в самодеятельный студенческий театр "Парнас-2" при одесском институте инженеров морского флота. Именно там Карцев познакомился с будущим постоянным партнером Виктором Ильченко и автором текстов Михаилом Жванецким. В 1972 году заочно окончил актерский факультет ГИТИСа.

Карцев
Карцев в молодости / https://24smi.org

Творческая карьера

В 1961 году Карцев решил уехать из Одессы в Ленинград, где устроился в театр Аркадия Райкина. Известность Роман получил, выступая в дуэте с Виктором Ильченко. Их постоянным автором был Михаил Жванецкий. Дуэт выступал вместе более 30 лет в жанре эстрадной репризы.  Благодаря трансляциям по телевидению и выступлениям в программе "Вокруг смеха" известность получили юмористические номера "Авас", "Раки" и другие.

В 1992 году умер Ильченко, с тех пор Карцев выступал с моноспектаклями.

Первая роль в кино Карцеву досталась в украинском фильме "Операция "Герцог", также он снимался в картинах "Волны Черного моря", "Волшебный голос Джельсомино", "Долгая память".

Карцев
Карцев в фильме "Волшебный голос Джельсомино" / https://24smi.org

Также Карцев запомнился зрителям ролью председателя домкома Швондера в экранизации Владимира Бортко "Собачье сердце".

Есть в репертуаре артиста и главные роли – в комедии "Биндюжник и король" юморист сыграл жениха Двойры.

В 1991 году Эльдар Рязанов позвал Карцева в проект "Небеса обетованные", где поручил сатирику роль скромного еврея Соломона. В 2000-м сотрудничество артиста и режиссера повторилось в комедии "Старые клячи". 

Карцев
Карцев в комедии "Старые клячи" / https://24smi.org

В 2005 году Роман Карцев участвовал в экранизации "Мастера и Маргариты", а через три года вошел в основной актерский состав комедийной мелодрамы "Улыбка Бога, или Чисто одесская история".

Последние годы и смерть

В последние годы артист находился на заслуженном отдыхе, так как перенес ряд операций на сердце. Однако, артист не стал затворником, и соглашался сниматья в телепередачах, например, в 2017 году юморист отмечал свой день рождения в студии телешоу Первого канала "Сегодня вечером".

Умер Карцев 2 октября 2018 года рано утром в Москве в 79 лет. О его кончине сообщила Наталья Жванецкая в Facebook.

Личная жизнь

С будущей женой Викторией Павловной Кассинской актер познакомился в Одессе – ему было 27 лет, ей 17, она работала танцовщицей кордебалета. Артист подождал до совершеннолетия Виктории, и предложил ей выйти за него замуж.

Карцев
Карцев и Кассинская / https://24smi.org

В браке у Карцева и Кассинской родилось двое детей: Елена Романовна Кассинская (род. 13 июля 1971), -  фармацевт, и Павел Романович Кассинский (род. 17 августа 1976). Сын пошел по стопам отца, и тоже стал актером.

У Карцева двое внуков: Вероника Владимировна Евстигнеева (Гурдус) – актриса,и Леонид Кассинский.

Карцев
Карцев с семьей / https://24smi.org

Интересные факты

У Карцева есть несколько наград: Заслуженный артист РСФСР (1990), народный артист Российской Федерации (1999).

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Роман Карцев
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