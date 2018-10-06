Монсеррат Кабалье умерла в клинике — СМИ

Монсеррат Кабалье скончалась, узнали журналисты / Reuters

Испанская оперная певица, легендарная Монсеррат Кабалье скончалась на 86-м году жизни.

Исполнительница умерла в одной из клиник испанской Барселоны, сообщает El Mundo со ссылкой на источник.

По данным издания, исполнительницу похоронят в понедельник, 8 октября.

Ранее СМИ писали, что Монсеррат Кабалье попала в одну из клиник Барселоны из-за проблем с мочевым пузырем. Напомним, певица родилась в Барселоне 12 апреля 1933 года.

В первую очередь, она прославилась своей техникой бельканто (характеризуется плавностью перехода от звука к звуку, непринужденным звукоизвлечением), а также исполнением ролей в классических итальянских операх композиторов Джакомо Пуччини, Винченцо Беллини и Доменико Доницетти.

Ее репертуар насчитывает более 80 ролей, около 800 камерных произведений. Любителям рок-музыки певица известна по совместному альбому с вокалистом британской группы Queen Фредди Меркьюри — Barcelona (1988 год).