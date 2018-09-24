Легендарную Монсеррат Кабалье госпитализировали в Барселоне - СМИ

Монсеррат Кабалье госпитализировали в клинику Барселоны / 365news.biz

Легенда мировой оперы Монсеррат Кабалье была госпитализировала в одну из клиник Барселоны.

По сообщениям инсайдера из окружения певицы, у Кабалье пять дней назад возникли проблемы с мочевым пузырем, однако, срочная операция не понадобилась, передает газета Vanguardia.

Врачам удалось остановить воспаление в мочевом пузыре, и вскоре певица будет выписана из клиники.

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