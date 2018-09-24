Легендарную Монсеррат Кабалье госпитализировали в Барселоне - СМИ

Певицу положили в клинику из-за проблем с мочевым пузырем.
Легенда мировой оперы Монсеррат Кабалье была госпитализировала в одну из клиник Барселоны.
По сообщениям инсайдера из окружения певицы, у Кабалье пять дней назад возникли проблемы с мочевым пузырем, однако, срочная операция не понадобилась, передает газета Vanguardia.
Врачам удалось остановить воспаление в мочевом пузыре, и вскоре певица будет выписана из клиники.
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