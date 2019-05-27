"Вернусь к людям": Луценко рассказал об отставке и будущем в политике

Луценко после отставки пойдет "к людям" / Фото: УНИАН

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о намерении уйти в отставку сразу после парламентских выборов, а затем продолжить работу в политике.

"Я считаю, что надо уважать выбор украинского народа, который избрал нового президента, но это не значит, что в один день все должны уйти в отставку, потому что Конституция и законы Украины обусловливают кто должен уйти в отставку, а кто чуть позже должен принять соответствующее решение", - заявил он в эфире программы Свобода слова на ICTV.

Луценко признался, что после отставки намерен идти в политику, однако не в списки тех или иных политических партий, а "к людям".

Читайте такжеЛуценко вспомнил, как с удовольствием ходил на концерты 95 Квартала"Мое видение в том, чтобы в стране ценили людей за дела, а не слова, за конкретные поступки, за умение брать на себя ответственность, поэтому я беру на себя ответственность довести дело трехлетнего пребывания в ГПУ на себя, потом вернусь туда, откуда пришел, - к людям", - отметил генпрокурор.

Глава ГПУ подчеркнул, что не боится утратить депутатскую неприкосновенность. И добавил, что политики находятся не в Верховной Раде, а "служат людям". Он также пояснил, когда именно оставит свой пост.

"Выборы в парламент состоятся в 20-х числах июля, соответственно, новоизбранный парламент сформирует свои органы, составит коалицию, выберет правительство, и после этого примет решение о новом генеральном прокуроре" – подытожил Луценко.

Напомним, Луценко сообщил, что встречался с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, на встрече присутствовали люди из штаба нового украинского лидера.