"Сбор средств приостанавливаю": Виктор Павлик рассказал о состоянии онкобольного сына

Певец рассказал, что его онкобольного сына лечат украинские врачи / Фото: Facebook/Виктор Павлик

Известный украинский певец Виктор Павлик поблагодарил всех неравнодушных за перечисление средств на лечение его сына Павла и добавил, что денег уже достаточно, и сбор средств он просит приостановить.

"В первую очередь, искренне благодарю за то, что откликнулись очень много людей. Хочу сказать, что лечение пока проходит в Украине. За границу пока не едем, хотя предложений очень много из разных стран мира. Как сказали наши украинские врачи-онкологи: "Не мешайте нам лечить сына", - сообщил исполнитель на своей странице в Facebook.

По словам Павлика, средств на лечение Павла уже более, чем предостаточно. Он заверил, что все оставшиеся деньги направит исключительно на лечение тех, кто в этом нуждается.

"Если деньги останутся, на что я надеюсь, они будут однозначно использованы для помощи кому-то другому с такой же или другой болезнью. Поэтому не переживайте: все средства, которые я получил на лечение Павла, они все будут использованы по назначению. Ни копейки я для себя не возьму", - подытожил певец.

Ранее Виктор Павлик сообщил, что у его сына Павла диагностировали рак позвонков. Певец в соцсети обратился ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь парню побороть болезнь.

Напомним, Павлик рассказал, что у его младшего сына, 19-летнего Павла, рак проявился неожиданно, парня просто "скосило" — у него отказали ноги.